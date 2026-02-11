Genç kadınların potansiyeli harekete geçiyor

Türkiye’de genç olmak zor, genç bir kadın olmak ise istatistiklerin de fısıldadığı üzere çok daha büyük zorlukları göğüslemek demek. TÜİK verileri, 15-24 yaş aralığındaki ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) genç kadınların oranının, erkeklere göre ne kadar çarpıcı bir seviyede olduğunu yüzümüze vuruyor. Bu noktada, genç kadınların kariyer yolculuklarına somut bir destek mekanizması sunan önemli bir proje ikinci yılına giriyor.

Ekonomist’in 18 - 29 Ocak 2026 tarihli sayısından

Estée Lauder Şirketleri Türkiye ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle yürütülen ‘Adımlarınla Parla – Genç Kadınlar İçin Gelişim Programı’, üniversite son sınıfa yaklaşan genç kadınların elinden tutuyor. Eğitimler, mentorluklar ve proje destekleriyle örülü bu program, aslında bir güzellik markasının çok ötesinde, toplumsal dönüşümün tohumlarını ekiyor.

Programın temel motivasyonunun bugünü kurtarmaktan öte, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek olduğunu vurgulayan Estée Lauder Şirketleri Türkiye Genel Müdürü Nazlı Koruyan Altıpat, projeyi ‘uzun vadeli bir taahhüt’ olarak tanımlıyor. Altıpat, markanın köklerindeki ‘güçlü kadın’ figürüne atıfta bulunarak şunları söylüyor:

“Kadınların gücüne ve potansiyeline olan inancımız kurucumuz Estée Lauder’in ilham veren hikayesiyle başlıyor. Bayan Estée Lauder, cesareti ve azmiyle 1946 yılında kendi markasını kurarak sadece bir güzellik devrimi yaratmakla kalmadı, aynı zamanda kadınların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer alabileceğini bundan 80 yıl önce gösterdi. Bugün onun mirası, kadınların eğitim, liderlik ve ekonomik bağımsızlıklarını destekleyen projelerle yaşamaya devam ediyor.”

Eşitlik için somut adımlar

Programın en heyecan verici yanı, genç kadınların teorik eğitimin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği odağında da kendi projelerini geliştirmeleri. Jüri tarafından seçilen projelere verilen hibe ve mentorluk desteği, “Benim de bir fikrim var” diyen genç kadınlara sahne açıyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan olan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘İnsana Yakışır İş’ gibi kritik hedeflere doğrudan hizmet eden bu yolculuk, geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını verdi. Altıpat’ın da belirttiği gibi; kadınların eğitim, liderlik ve ekonomik güçlenme alanlarında desteklenmesi, hayal edilen o eşitlikçi dünyanın anahtarı. Genç kadınların potansiyellerini keşfettiği, iş dünyasına dair farkındalık kazandığı bu platformlar arttıkça, Türkiye’nin geleceği de o kadar parlayacak.