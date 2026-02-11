Shakira'nın özel adası 30 milyon dolara satışa çıktı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, Bahamalar'daki emlak ilanlarına göre, Karayipler'deki özel adası Bonds Cay'i yaklaşık 30 milyon dolar fiyatla satışa çıkardı.

Bu satış, Kolombiyalı şarkıcının 2006'da mülk için ödediği 16 milyon dolara kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Ada büyük ölçüde gelişmemiş durumda ve geniş beyaz kumlu plajlara, 21 kilometreden fazla uzanan turkuaz kıyı sularına ve Atlantik Okyanusu'nun panoramik manzaralarını sunan yüksek noktalara sahip.

Roger Waters ile ortak mülkiyet



Daily Mail'de yer alan habere göre; ada aynı zamanda İngiliz rock grubu Pink Floyd'un ünlü bas gitaristi ve şarkı yazarı Roger Waters ile de ilişkilendiriliyor. Shakira ve Waters, lüks konutlar ve otel tesislerini içeren bir sanatçı inziva yeri geliştirmek amacıyla Bonds Cay'i satın aldılar. Ancak, önerilen proje hiçbir zaman hayata geçirilmedi.

Gelişme eksikliğine rağmen, mülk büyüklüğü, mahremiyeti ve stratejik konumu nedeniyle güçlü cazibesini korumuştur. Ada şu anda Corcoran CA Christie Bahamas tarafından satışa sunulmuş durumda ve şirket, Bonds Cay'e özel jet, helikopter veya yatla ulaşılabildiğini, bu nedenle de ayrıcalık ve gizlilik arayan alıcılar için uygun olduğunu belirtiyor. Gayrimenkul uzmanı Gavin Christie, adanın yaklaşık 37 mil uzaklıktaki Nassau'ya yakınlığının yatırım potansiyelini artırdığını belirtti.