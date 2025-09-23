Dev proje hayata geçiyor, esnaf taşınıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliği ile gerçekleştirdiği sanayi dönüşümünde sona gelindi.
Bu kapsamda Atakum ilçesinde inşa edilen 700 dönüm büyüklüğünde bin 526'sı sanayi, 44'ü ticari tip olmak üzere toplamda bin 570 iş yerinden oluşan Toybelen Küçük Sanayi Sitesinin faaliyete geçmesi an meselesi.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak Gülsan Sanayi Sitesi'nde aktif olarak çalışan esnaf, bundan sonra Toybelen'de faaliyetlerini sürdürecek.
Başkan Doğan: "Tahliye süreci başladı, Gülsan esnafının Toybelen'e taşınmasını sağlayacağız"
Gülsan'daki esnafın Toybelen'e taşınmasıyla faaliyetlerin yeni sanayi sitesinde devam edeceğini açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Gülsan Sanayi Sitesi'nde Allah nasip ederse insanların karşısına güzel bir projeyle çıkacağız.
Şu anda tahliye süreçlerini başlatmış bulunuyoruz. Yeni yapılan Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınmalarını sağlayacağız.
Gülsan'da 1 ay sonrasında da yıkımlara başlayacağız. Hem yıkımlara başlayıp hem de kentsel dönüşüm hak sahiplikleriyle alakalı olarak görüşmelere başlayacağız. Ofis, iş yeri mantığında yeşil alanların olduğu, caminin olduğu, güzel, yeni bir dönüşüm alanını Samsun'un ve bölgenin gerçekten parlayan yıldızı haline gelecek bir alanı orada hayata geçireceğiz" dedi.
Gülsan'da yıkım çalışmalarının ardından dönüşüm projesi ilk etapta 30 hektar alanda uygulanacak. Proje; modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımı ile bölgenin ahengini değiştirecek. Gülsan Sanayi dönüşüm projesi kapsamında; ticari, ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ve cami inşa edilecek.