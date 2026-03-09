Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan bölge için deprem riski uyarısı geldi

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nde bugün saat 09.21’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Ercan, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Prof. Dr. Ercan paylaşımında, "Denizli Buldan Yenicekent’te bugün 09.21’de, 7.5 km odak derinliğinde M5.1 büyüklüğünde küçük boyutlu bir deprem olmuştur. Denizli Pamukkale Çukuru içindeki bu deprem, Gediz ana kırığı ile Büyük Menderes kırıklarının kesim yerine çok yakındır. Bu kesim her zaman için M7 dolayında deprem üretmeye yatkındır" ifadelerini kullandı.

Depremin büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ercan, "M5.1 büyüklüğündeki deprem bölgede yığma köy evleri ile ağıllar dışında yıkıcı değildir. Bunun arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği söylenemez. Bölgedeki jeotermal olanlar bu depremlerin varlığıyla ısınmaktadır" ifadelerine yer verdi.