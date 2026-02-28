İsrail'in İran'a saldırısı kripto piyasasını sarstı: Bitcoin ve Ethereum'da sert düşüş

İsrail'in İran'a yönelik operasyon başlatması ve Tahran’daki patlama sesleri, piyasalarda risk iştahı üzerinde etkili oldu. Gelişmelerin ardından yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği gözlendi.

Kripto para piyasasında son durum ne?

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından Bitcoin ve Ethereum sert değer kaybetti. Bitcoin, birkaç saat içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 63 bin dolar seviyesine geriledi.

Ether de yaklaşık yüzde 3 düşüşle 1.862 dolar seviyesine geriledi.

Kayıplar devam edecek mi?

Analistler, kripto para piyasasındaki sert kayıpların nedenini bu platformların 7/24 işlem görmesine bağlıyor. Hafta sonu veya gece saatlerinde hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalı olduğu için, yatırımcıların satış yapabildiği tek yer kripto para piyasası oluyor.

Piyasa uzmanları, tırmanan jeopolitik gerilimin küresel ölçekte risk iştahını frenleyebileceğini ve kısa vadede kripto paralarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini öngörüyor.