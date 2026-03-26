Erdoğan’dan APP plaka ve araç içi ses sistemleri için önemli mesajlar: 'Gerekli talimatları verdik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan APP plaka uygulaması ile araç içi görüntü ve ses sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mağduriyet yaşanmaması için İçişleri Bakanlığı’na gerekli talimatların verildiğini belirtti.

Kabine toplantısında trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu değerlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Son günlerde araç sahiplerinin serzenişlerine sebep olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlarımızda yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli yönetilmesi noktasında İçişleri Bakanlığımızı talimatlandırdık."

1 Nisan'a kadar süre verilmişti

Yeni trafik düzenlemesi 26 Şubat 2026’da yürürlüğe girdi. APP plakaların değiştirilmesi için 1 Nisan’a kadar süre tanınırken, bu süreçte sürücülere rehberlik edileceği belirtildi.

Kararın ardından APP plaka kullanan çok sayıda sürücü, standart dışı plakalarını yenilemek için başvuruda bulundu.

140 bin TL para cezası var

APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere ya da bu plakayı araca takan kişilere 140 bin TL idari para cezası veriliyor. Ayrıca sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınırken, araçlar da aynı süre boyunca trafikten men ediliyor.

Bunun yanında hapis cezası ihtimali de bulunurken, ihlalin tekrarlanması halinde yaptırımların daha da ağırlaştırılıyor.

Araçlara sonradan takılan multimedya ve ses sistemlerine yönelik cezalar

Öte yandan trafik denetimlerinde, sonradan takılan multimedya ve ses sistemlerine yönelik de yaptırımlar uygulanacak. Araç teknik açıdan uygun olsa bile, çevreyi rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinlenmesi halinde 3.000 TL ceza kesiliyor.

Araca sonradan eklenen amfi, büyük hoparlörler ya da yönetmeliğe aykırı ses sistemlerinin kullanılması veya araçta bulundurulması durumunda ise ceza 21.000 TL olarak uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, söz konusu ceza uygulamasının 1 Nisan’da başlayacağını açıklamıştı.