Genç çiftlere faizsiz kredi desteği yükseltildi: Kimler başvurabilir, şartlar neler?

Bakanlık tarafından Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde yapılan düzenlemeyle destek tutarı yaş grubuna göre yeniden belirlendi.

Buna göre, çiftler 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.

Çiftlerden biri 26-29 yaş aralığındaysa ise destek tutarı 200 bin TL olacak.