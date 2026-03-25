Genç çiftlere faizsiz kredi desteği yükseltildi: Kimler başvurabilir, şartlar neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nde faizsiz evlilik kredisi tutarı güncellendi. Yeni düzenleme ile destek miktarı yaş kriterine göre yeniden şekillenirken, başvuru koşulları ve detaylar da merak konusu oldu.
Peki, evlilik kredisi tutarı ne kadar? Başvuru şartları neler?
1 Evlilik kredisi tutarı ne kadar?
Bakanlık tarafından Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nde yapılan düzenlemeyle destek tutarı yaş grubuna göre yeniden belirlendi.
Buna göre, çiftler 18-25 yaş aralığındaysa 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği verilecek.
Çiftlerden biri 26-29 yaş aralığındaysa ise destek tutarı 200 bin TL olacak.
2 Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler?
Faizsiz evlilik kredisine başvuru şartları şöyle sıralandı:
- Başvuru tarihinde 18-29 yaş aralığında olmak,
- Taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,
- Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını geçmemesi,
- Daha önce söz konusu projeden kredi alınmamış olması,
- Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.
3 Evlilik kredisine başvurular nasıl yapılacak?
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları internet üzerinden yapılacak. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden ya da "ailegenclikfonu.aile.gov.tr" adresi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Başvurunun geçerli olması için her iki tarafın da başvuruyu ayrı ayrı onaylaması gerekiyor.
4 Evlilik kredisine kimler başvuramaz?
Yapılan düzenleme kapsamında, bazı suçlardan hüküm giymiş kişiler krediden yararlanamayacak.
Özellikle uyuşturucu ile ilgili suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyeti bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek.