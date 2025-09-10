Gizemli geçmiş aydınlanıyor: Palu Kalesi'nde Osmanlı karakolu bulundu

İkinci olarak da bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Burada ilk kazma vurduğumuz alan bu alandı. Kalenin zirvesi. Burada yaptığımız çalışmalarda dört odalı bir Osmanlı dönemi karakoluna rastladık. Burada görmüş olduğumuz 4 oda ve 4 metre uzunluğunda bir koridor. Kuzey cephesinde ise üzeri yarı açık bazı yapı kalıntılarına rastladık. Bu yapılar içerisinde, ilk bakışta burada tek dönemi görebiliyoruz. Ancak daha detaylı baktığımız zaman açmanın bazı yerlerinde beş ayrı yapı katına ait kalıntıları görebiliyoruz. Özellikle yapıların içerisindeki tandırlar burada yaşam olduğunu gösteriyor. Yani yaşama ait bir yapıların olduğunu gösteriyor" diye konuştu.