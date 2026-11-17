Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunun 12 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen 375. toplantısında 141 dosya karara bağlandı.

İncelemeler sonucunda 119 dosyada reklamların durdurulmasına ve toplam 35 milyon 866 bin 446 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. İncelenen diğer 22 dosyada ise mevzuata aykırılık tespit edilmedi.

Yanıltıcı indirimler ve telefon tarifeleri mercek altında

Denetimlerde gerçeği yansıtmayan indirim vaatleri, cep telefonu tarifelerindeki yanıltıcı taahhüt süreleri, taksit koşullarına ilişkin eksik bilgilendirmeler ve internet ortamındaki tüketici değerlendirmeleri öne çıktı.

Bakanlık, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, yanıltıcı reklamları önlemek ve adil rekabeti sağlamak amacıyla denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Yanıltıcı indirim reklamlarına 5 milyon lira ceza

Reklam Kurulunun incelemelerinde, bir firmanın mağazasındaki tüm ürünlerde her gün yüksek oranlı indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı, ancak bu indirimleri gerçekleştirdiğini kanıtlayamadığı belirlendi.

Tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle firmaya 5 milyon lira idari para cezası verilirken, reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

Mobil telefon tarifelerindeki taahhüt süreleri incelendi

Kurul, mobil telefon tarifeleri ve taahhüt sürelerine ilişkin tanıtımları da değerlendirdi.

İncelemelerde, bazı tarifelerin "12 ay" veya "12 fatura dönemi" ifadeleriyle tanıtılmasına rağmen gerçek taahhüt sürelerinin tüketicilerin makul beklentileriyle örtüşmediği tespit edildi.

Bazı mobil telefon tarifelerinde fatura kesim tarihine bağlı olarak bir günlük kullanımın bile ayrı bir fatura dönemi sayılabildiği ve bu nedenle taahhüt süresinin yaklaşık bir ay kısalabildiği belirlendi.

Tüketicilere belirtilen süre ile gerçek taahhüt süresi arasındaki farkın yanıltıcı olduğu değerlendirilerek söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

Taksit koşullarındaki eksik bilgilendirmelere müdahale

Reklam Kurulu, alışverişlerde sunulan taksit imkanlarına ilişkin reklamları da inceledi.

Mevzuata göre, taksit kısıtlaması bulunan ürünlerle taksit yapılabilen ürünlerin aynı alışverişte satın alınması durumunda, alışverişin tamamına taksit uygulanamıyor.

Yapılan denetimlerde, bir firmanın mağaza içindeki taksit kampanyası tanıtımlarında bu sınırlamaya ilişkin bilgi vermediği tespit edildi.

Tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebilecek eksik bilgilendirme nedeniyle ilgili reklamların durdurulması kararlaştırıldı.

E-ticarette tüketici yorumlarına denetim

Reklam Kurulunun incelemelerinde, bir e-ticaret platformunda satılan ürünlere yurt dışından çok sayıda yıldız ve puan değerlendirmesi yapıldığı, ancak tüketicilere bu değerlendirmelerin kaynağı hakkında bilgi verilmediği belirlendi.

Söz konusu uygulamanın tüketicilerin satın alma kararlarını yanıltabileceği değerlendirilerek ilgili dosya hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.