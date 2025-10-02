ARA
DOLAR
41,61
0,13%
DOLAR
EURO
48,97
0,44%
EURO
GRAM ALTIN
5202,66
0,74%
GRAM ALTIN
BIST 100
11122,83
-0,87%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'da trafik yüzde 60 seviyesini geçti

İstanbul'da hissedilen depremin ardından araç trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladı.


Son Güncellenme:
İstanbul'da trafik yüzde 60 seviyesini geçti

İstanbul'da araç trafiği yüzde 62 seviyesine yükseldi. Özellikle okulların yoğun olduğu bölgelerde trafiğin daha da arttığı görülüyor. 

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi Tekirdağ açıkları olan 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kentin her iki yakasında depremi hisseden vatandaşların bazıları evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz" denildi.

İlgili Haberler
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Tekirdağ, İstanbul... Çok sayıda kentte hissedildi
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem: Tekirdağ, İstanbul... Çok sayıda kentte hissedildi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL