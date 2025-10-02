Marmara'daki deprem ne anlama geliyor? Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Okan Tüysüz... İlk yorumlar

AFAD verilerine göre bugün merkez üssü Marmara Denizi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,71 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. İstanbul Silivri'de 23 Nisan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem 13 saniye sürmüştü. Bugünkü depremle gözler yeniden Marmara Denizi'ne çevrildi. Peki, bu deprem ne anlama geliyor? İşte ilk yorumlar:
1 OKAN TÜYSÜZ DEPREM İÇİN NELER SÖYLEDİ?
Depremin ardından NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Marmara Denizi içerisinde olan bir deprem. Biraz güneye doğru görülüyor. Daha önce yaşadığımız 6,2'lik depremden biraz daha uzakta gözüküyor" dedi. Marmara Denizi içinde birçok fay olduğunu anlatan Tüysüz, "Bunlardan bir tanesi kırılmış olabilir. Büyük bir depremin işaretçisi olabileceğini düşünmüyorum. Ana kolun açığında gibi görülüyor" diye konuştu.
2 ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREM İÇİN NELER SÖYLEDİ?
CNN Türk'e açıklamada bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "23 Nisan Senaryosunun Yarısı Gerçekleşti" açıklamasında bulundu.
Hürriyet'in aktardığı habere göre Üşümezsoy, şu yorumları yaptı: "23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde olan kesiminde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6'lık - 6.2'lik deprem olabilir diye son dönemlerde, daha ilk günü de söylemiştim. Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.
Ama öbür taraftan Silivri çukuruna giden kesimde kırılmamış 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.
"O FAY ÜZERİNDE ENERJİ BOŞALIMI GERÇEKLEŞMEDİ"
O fay üzerinde enerji boşalımı gerçekleşmedi. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var. O potansiyelin yaklaşık 200 km'sinin 10 km'lik bir alanı yırtıldı. Demek ki 190 km alan daha yapışık, yırtılma potansiyeli olan bir kesim var.
Bu deprem olmadan evvel de birçok yerde de söylediğim de 'Hani hocam deprem bitmişti', ben İstanbul'a doğru giden yok diyorum ama Silivri çukurunda var diyordum. Hatta bütün haberleriniz de de 2 tane fay biri kırıldı, diğerinde bir deprem daha bekliyorum demiştim. Ama İstanbul'a doğru giden yok demiştim. Tüm YouTube videolarında 6.2'lik bir tane daha var lafım gündemde yer almıştı. Bu depremi anlatıyor. Bu Ereğli'de daha çok hissedildi. 190 km'si duruyor.
3 NACİ GÖRÜR DEPREM İÇİN NE DEDİ?
Prof. Dr. Naci Görür depremle ilgili sosya medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Marmara’da 4,0 (veya 5 ,0) deprem oldu. Arkadaşlar, bu fay aktif ve KAF’ın kuzey kolu. Her an büyük bir deprem olabilir. 14 milyon senedir oluyor, daha da olacak. Beklenen Marmara depremi açısından diyorsanız maalesef olacak. Er veya geç hazır olun ve İstanbul'u depreme hazırlayın.
4 "TETİKLEMESİNDEN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"
Habertürk'ün haberine göre Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil. Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara'yı sadece Orta Marmara olarak bugün deprem olan bölgeyi deprem kaynağı olarak görmek doğru değil. Güneyde de var fay hatları. Marmara'yı bütüncül değerlendirip depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.