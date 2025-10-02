Marmara'daki deprem ne anlama geliyor? Şener Üşümezsoy, Naci Görür, Okan Tüysüz... İlk yorumlar

CNN Türk'e açıklamada bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy "23 Nisan Senaryosunun Yarısı Gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre Üşümezsoy, şu yorumları yaptı: "23 Nisan'daki deprem karaya yakın Silivri'den Büyükçekmece arasındaki fay kırılmıştı. Ama o fayın batıya doğru uzanan kesimi, Silivri çukuru içinde olan kesiminde kalan bir segmenti vardı. O segment üzerinde 6'lık - 6.2'lik deprem olabilir diye son dönemlerde, daha ilk günü de söylemiştim. Silivri çukurunun içinde kalan bir segment. Silivri açıklarından Silivri kıyısına doğru geliyor. Silivri kıyısından Kumburgaz'a gidiyor. O Kumburgaz'a giden kesim kırıldı.

Ama öbür taraftan Silivri çukuruna giden kesimde kırılmamış 6.2'lik bir potansiyel var. O potansiyel 5.2'lik bir oluşum oldu. Buna benzer depremler olabilir.

"O FAY ÜZERİNDE ENERJİ BOŞALIMI GERÇEKLEŞMEDİ"

O fay üzerinde enerji boşalımı gerçekleşmedi. 6.1'lik bir deprem potansiyeli var. O potansiyelin yaklaşık 200 km'sinin 10 km'lik bir alanı yırtıldı. Demek ki 190 km alan daha yapışık, yırtılma potansiyeli olan bir kesim var.

Bu deprem olmadan evvel de birçok yerde de söylediğim de 'Hani hocam deprem bitmişti', ben İstanbul'a doğru giden yok diyorum ama Silivri çukurunda var diyordum. Hatta bütün haberleriniz de de 2 tane fay biri kırıldı, diğerinde bir deprem daha bekliyorum demiştim. Ama İstanbul'a doğru giden yok demiştim. Tüm YouTube videolarında 6.2'lik bir tane daha var lafım gündemde yer almıştı. Bu depremi anlatıyor. Bu Ereğli'de daha çok hissedildi. 190 km'si duruyor.