  • İstanbul’da ilk sahur heyecanı: 3 bin davulcu sokaklara indi

İstanbul'da 961 mahallede yaklaşık 3 bin ramazan davulcusu söyledikleri manilerle vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan ayının ilk sahuruna vatandaşları kaldırmak için ellerinde tokmakları, dillerinde manileriyle mahalle aralarında dolaşan davulcuların mesaisi başladı.

Giydikleri kıyafetler ve söyledikleri manilerle vatandaşların ilgisini çeken davulcular, İstanbul sokaklarını karış karış gezip gitmedikleri yer bırakmamaya çalışıyor.

Adeta zamanla yarışan davulcuları sokak aralarında gören vatandaşlar da evlerinin pencerelerinden cep telefonlarının kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Ramazan davulcularının sahura kaldırdığı vatandaşlar da bir yandan fırınların yolunu tuttu.

Sahurda sofralarına sıcak pide ve ekmek almak için fırınlara giden vatandaşlar, bazı yerlerde kuyruk oluşturdu. Esenler Belediyesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe sakinlerini nostaljik vosvos araçlarla sahura kaldırdı.

Süslenen otomobiller ilçe sokaklarını davul sesiyle dolaşırken, sahura kalkan vatandaşlar ekibi selamladı.
