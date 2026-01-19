İstanbul kara teslim! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kenti beyaza çevirdi. Yağışın gün içinde de devam etmesi beklenirken, soğuk hava dalgası yurt genelinde kendini daha belirgin hissettirecek. Peki, bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.
Yağışı havanın özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul Valiliği'nden uyarı
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi
Buzlanma ve don olayına dikkat!
MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
3 büyük ilde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Megakent İstanbul'da hava sıcaklıklığının 6 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Kentte aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı etkili olması beklenirken, yağışların, kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de ise hava sıcaklığının 9 derece olacağı, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara’da hava sıcaklığının 1 derece civarında seyredeceği, havanın ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Marmara
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 4°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Çok bulutlu
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS °C, -6°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BATMAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı