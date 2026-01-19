İstanbul kara teslim! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha karşı etkisini artırarak kenti beyaza çevirdi. Yağışın gün içinde de devam etmesi beklenirken, soğuk hava dalgası yurt genelinde kendini daha belirgin hissettirecek. Peki, bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek.

Yağışı havanın özellikle Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden uyarı

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi

Buzlanma ve don olayına dikkat!

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

3 büyük ilde hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Megakent İstanbul'da hava sıcaklıklığının 6 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Kentte aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı etkili olması beklenirken, yağışların, kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise hava sıcaklığının 9 derece olacağı, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara’da hava sıcaklığının 1 derece civarında seyredeceği, havanın ise çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 4°C

Çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARS °C, -6°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinde kadar aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı