Avrupa’nın en büyük tekstil buluşması İstanbul'da başladı

Geçtiğimiz yılı 11,4 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan ve Türkiye’nin üretimde ve istihdamda önde gelen sektörlerinden biri olan tekstil sektörü, bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda buluştu. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ev sahipliğinde, İTKİB Fuarcılık AŞ organizasyonuyla düzenlenen ve 6 Mart’a kadar sürecek fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe katıldı. Açılış töreninde ayrıca ticaret ve sanayi odalarının başkanları, kamu finans ve destek kuruluşlarının temsilcileri, sektörel derneklerin yöneticileri ile sektör paydaşları da yer aldı.

‘HEDEFİMİZ TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN DÜNYA LİGİNDEKİ KONUMUNU ÜST SIRALARA TAŞIMAK’

Texhibition İstanbul İplik, Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Texhibition’un yalnızca bir fuar organizasyonu değil, Türk tekstil sektörünün üretim gücünü ve marka vizyonunu küresel ölçekte görünür kılan stratejik bir platform olduğunu belirterek, “İhracatın temeli güçlü üretim altyapısıdır; ancak bu değerin uluslararası pazarlarda doğru tanıtılması en az üretim kadar önemlidir. Texhibition, sektörümüzün sürdürülebilirlik yaklaşımını, tasarım kabiliyetini ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini doğrudan küresel alıcılarla buluşturan güçlü bir ticaret köprüsüdür. Bakanlık olarak fuar katılım desteklerimizin yanı sıra alım heyeti programlarımızla da bu organizasyonu somut ticari sonuçlar üreten bir zemine dönüştürüyoruz” dedi.

Bakanlık olarak ihracatçıların her aşamada yanında olduklarını vurgulayan Bolat, “2025 yılında yaklaşık 33 milyar TL’lik desteği ihracatçılarımıza sunduk, 2026’da bu rakamı 45 milyar TL’ye çıkaracağız. Türk Eximbank’ın 59 milyar dolarlık destek hedefi, Türk Ticaret Bankası’nın 100 milyar TL finansman planı ve İGE A.Ş.’nin kefalet mekanizmalarıyla güçlü bir finansman altyapısı oluşturuyoruz. Hedefimiz; tekstil sektörümüzün katma değerli ihracatını artırarak dünya ligindeki konumunu daha üst sıralara taşımak ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ihracatçılarımızı küresel rekabette daha da güçlendirmektir” ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM VURGUSU

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Texhibition’ın tekstil sektöründeki önemine dikkat çekerek, organizasyonun sektörün küresel marka değerini yükselten en önemli vitrinlerden birisi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin tekstil sektöründeki avantajlarına karşın son üç yılda rekabet koşullarının zorlaştığına dikkat çeken Gültepe, “Düşük kur–yüksek faiz dengesi, artan maliyetler ve küresel belirsizlikler ihracatımız üzerinde baskı oluşturuyor. Ancak rekabeti yalnızca fiyat üzerinden yapamayız. Yüksek teknoloji, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmayı merkeze alarak katma değerli üretimi artırmak zorundayız. Avrupa’ya yakınlığımız, entegre üretim yapımız ve hızlı teslim kapasitemiz en büyük avantajlarımız. Bu avantajları ikiz dönüşüm ve verimlilik yatırımlarıyla güçlendirerek yeniden yükselişe geçeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘TEXHIBITION ARTIK BÖLGEMİZİN EN GÜÇLÜ TEKSTİL VİTRİNİ’

Açılışta konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Texhibition’un kısa sürede Avrupa’nın en büyük tekstil fuarı konumuna ulaştığını belirterek, “Texhibition İstanbul’u 2022 yılında planlarken hedefimiz yalnızca ihracatımızı artırmak değildi. Aynı zamanda küresel trendlerin belirlendiği, Türk tekstilinin kalite algısının güçlendirildiği uluslararası bir marka yaratmaktı. Bugün geldiğimiz noktada Texhibition yalnızca bir fuar değil; bölgemizin tekstil alanındaki en gözde vitrini ve referans noktasıdır.” ifadelerini kullandı.

Bu başarının sektörün ortak emeğinin sonucu olduğunu vurgulayan Öksüz, üreticiden ihracatçıya, kamu kurumlarından paydaş kuruluşlara kadar tüm ekosistemin fuara katkı sunduğunu ifade etti.

195 ÜLKEYE 11,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Türk tekstil sektörünün zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracat gücünü koruduğunu belirten Öksüz, 2025 yılı performansına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Firmalarımız, 2025 yılında tüm olumsuz koşullara rağmen 195 ülkeye 11,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Küresel talebin daraldığı bir dönemde pazar payımızı koruyabilmemizi, Türkiye’nin köklü tekstil tecrübesine ve sektörümüzün bitmeyen azmine borçluyuz.”

Küresel rekabette artık yalnızca üretmenin yeterli olmadığını belirten Öksüz, katma değerli üretim, Ar-Ge ve alternatif pazarların önemine dikkat çekti. Öksüz, “Küresel rekabette fark yaratmak için katma değeri yüksek üretim yapmalı, Ar-Ge ile farklılaşmalı ve yeni pazarlara yönelmeliyiz. İTHİB olarak ihracatçılarımızın dünya pazarlarında daha güçlü bir konum elde etmesi için yoğun bir mesai yürütüyoruz.” dedi.

Son bir yılda 6 ülkede 11 uluslararası fuara millî katılım organizasyonu gerçekleştirdiklerini, 7 ticaret heyeti ve 13 alım heyeti düzenlediklerini belirten Öksüz, bu çalışmaların Ticaret Bakanlığı’nın güçlü destekleriyle hayata geçirildiğini vurguladı.



