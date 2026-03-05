ARA
  AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitimlerine devam eden binlerce Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencisi için 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav maratonu yaklaşıyor. Peki AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

10 ve üzeri ders seçimi yapan öğrencilerin katılım sağlayacağı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yazılı sınavlar için hazırlıklar sürerken, sınav takvimi ve oturum detayları da netleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için kritik sürece girildi. Sınav tarihleri, oturum saatleri ve giriş belgesi detayları netleşerek adayların erişimine sunuldu. 

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Alınacak?

Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ilgili resmi adreslerden ulaşabilecekler:

AÖL, İmam Hatip ve Mesleki Açık Lise öğrencileri için: aolweb.meb.gov.tr

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri için: aionet.meb.gov.tr

AÖL 2. Dönem Sınav Takvimi

Sınavlar, Mart ayının ikinci haftasında toplam 3 oturum halinde gerçekleştirilecektir. Her oturum için adaylara 100 dakika süre tanınacaktır.

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi | Saat: 10.00

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi | Saat: 14.00

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar | Saat: 10.00

Sınava Katılım Kuralları ve Gerekli Belgeler

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

Zorunlu Belgeler: Sınav salonuna girişte Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) yanınızda bulunmalıdır. Bu iki belgeden biri eksik olan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınav Ücreti: Katılım ücreti bu dönem için 750 TL olarak belirlenmiştir.

Süre Kullanımı: Her oturum 100 dakika sürecektir. Sınav düzenini bozmamak adına salonlara vaktinde giriş yapılması önem arz etmektedir.
