AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2026 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Sınava Katılım Kuralları ve Gerekli Belgeler

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için aşağıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir:

Zorunlu Belgeler: Sınav salonuna girişte Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya pasaport) yanınızda bulunmalıdır. Bu iki belgeden biri eksik olan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

Sınav Ücreti: Katılım ücreti bu dönem için 750 TL olarak belirlenmiştir.

Süre Kullanımı: Her oturum 100 dakika sürecektir. Sınav düzenini bozmamak adına salonlara vaktinde giriş yapılması önem arz etmektedir.