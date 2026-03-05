TIPDİL ne zaman açıklanacak? 2026 TIPDİL sonuç tarihi

Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından düzenlenen 2026 Şubat dönemi TIPDİL sınavının ardından, TUS ve DUS gibi uzmanlık sınavlarına başvuracak adaylar için beklenen takvim netleşti. 28 Şubat 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları için geri sayım başladı.

İşte 2026 Şubat dönemi TIPDİL sonuçlarına dair tüm detaylar:

TIPDİL Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi takvime göre sınav sonuçları, 09 Mart 2026 Pazartesi günü ilan edilecek.

Takip Adresi: Adayların sonuç günü Ankara Üniversitesi TÖMER’in resmi internet sitesindeki (tomer.ankara.edu.tr) "Duyurular" panelini anlık olarak takip etmesi gerekmektedir.

Kalan Süre: Bugün 5 Mart Perşembe itibarıyla sonuçların açıklanmasına sadece 4 gün kalmıştır.

Sonuç Sorgulama Ekranı: Adım Adım Rehber

Sonuçlar açıklandığında puanınıza ulaşmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Giriş: tomer.ankara.edu.tr veya asym.ankara.edu.tr adresine gidin.

Sistem Seçimi: "Sınav Sonuç Sistemi" veya "TIPDİL Sonuç Duyurusu" sekmesine tıklayın.

Kimlik Doğrulama: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

Belge Alma: Puan kartınızın dijital dökümünü (PDF) bilgisayarınıza kaydedin ve çıktı alarak akademik başvurularınız için saklayın.

TIPDİL Puanı Nerelerde Kullanılır?

Sağlık bilimleri alanında uzmanlık düşünenler için bu puan, yabancı dil yeterliliğini kanıtlayan en önemli belgelerden biridir:

TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi): Başvuru aşamasında zorunlu olan dil yeterliliği için.

DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi): Diş hekimlerinin uzmanlık başvurularında.

EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Bilimleri): Eczacılık uzmanlık süreçlerinde.

Lisansüstü Eğitim: Üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerindeki yüksek lisans ve doktora başvurularında.