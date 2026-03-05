İftara ne kadar kaldı? 5 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri

Ramazan ayının manevi huzuru yaşanırken, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar için günün en önemli vakti olan iftar saati merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar için hem dijital platformlarda hem de basılı olarak erişime sunuldu. Ramazan ayının manevi atmosferinde sahur hazırlıklarını ve iftar sofralarını planlamak isteyenler için bu takvim, 81 ilin tamamında coğrafi konum farklarına göre saniyelik hassasiyetle hazırlandı.
İstanbul'da yaklaşık 1 saat sonra iftar sofralarına oturulacakken, Türkiye genelindeki diğer büyükşehirlerde ve Ramazan ayının önemli tarihlerinde durum şu şekilde:
Büyükşehirlerde Bugün (5 Mart 2026) İftar Vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 imsakiyesi verilerine göre bugün akşam ezanı saatleri:
Ankara: 18:51
İstanbul: 19:06
İzmir: 19:15
2026 Ramazan İmsakiyesi
Ramazan Ayı ve Bayram Takvimi 2026
Ramazan ayının sonuna yaklaşırken manevi önemi büyük olan Kadir Gecesi ve bayram tarihleri de netleşmiş durumda:
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek.
Arefe Günü: 19 Mart 2026 Perşembe (Ramazan'ın son günü ve son iftar).
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma.
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi.
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar.
Önemli Hatırlatma: 19 Mart Perşembe günü arefe olması nedeniyle kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulaması başlayacak; ardından gelen 3 gün ise tam gün resmi tatil olacak.