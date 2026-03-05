İftara ne kadar kaldı? 5 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 Ramazan İmsakiyesi, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar için hem dijital platformlarda hem de basılı olarak erişime sunuldu. Ramazan ayının manevi atmosferinde sahur hazırlıklarını ve iftar sofralarını planlamak isteyenler için bu takvim, 81 ilin tamamında coğrafi konum farklarına göre saniyelik hassasiyetle hazırlandı.