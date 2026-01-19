ARA
  İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı

İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. Kent genelinde ulaşımda aksamaların yaşanmaması için tedbirler artırılırken, İstanbul Valiliği ikinci bir talimata kadar ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.


Son Güncellenme:
İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı

Megakent İstanbul, soğuk havanın etkisi altına girerken kar yağışı da şiddetini artırdı. Kent genelinde beyaz örtü oluşurken, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı da etkiledi.

Kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 81’e kadar yükseldi. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı kentte bazı noktalarda zaman zaman aksamalar yaşandı.

İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı-1

Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

