İstanbul Valiliği açıkladı: Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiği çıkışı yasaklandı

Megakent İstanbul, soğuk havanın etkisi altına girerken kar yağışı da şiddetini artırdı. Kent genelinde beyaz örtü oluşurken, olumsuz hava koşulları günlük yaşamı ve ulaşımı da etkiledi.

Kar yağışının etkisiyle trafikte yoğunluk sabah saatlerinde yüzde 81’e kadar yükseldi. Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı kentte bazı noktalarda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı, 2. bir talimata kadar yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.