İstanbul Valiliği uyardı: 19 ilçede kar yağışı bekleniyor

İstanbul Valiliği, bugün itibarıyla kentte etkili olacak kar yağışına karşı uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklendiği ifade edildi.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ile buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor?

Yağışların akşam saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlayacağı kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğinin tahmin edildiği de kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değistirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir.

Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir."