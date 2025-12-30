ARA
DOLAR
42,96
0,05%
DOLAR
EURO
50,60
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
6002,01
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
11220,17
0,62%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Forbes'un milyarder listesinde

Grammy ödüllü ABD’li şarkıcı Beyonce’nin, Forbes’un milyarderler listesine giren beşinci müzisyen olduğu açıklandı.


Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Forbes'un milyarder listesinde

Forbes’un haberine göre, Beyonce’nin müzik kariyeri ile kurduğu şirket ve markalardan elde ettiği toplam servet 1 milyar doları buldu.

 

1 Eşi Jay-Z de listede

Eşi Jay-Z de listede

Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.

2 Listede Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da yer aldı

Listede Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da yer aldı

Aynı listede Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında bulunuyor.

3 2025 yılında 148 milyon dolar kazandığı iddia edildi

2025 yılında 148 milyon dolar kazandığı iddia edildi

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar 35 kez Grammy Ödülü kazandı. Beyonce'nin, 28 Nisan–26 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Cowboy Carter” dünya turnesi kapsamında elde ettiği konser gelirleri ile şarkı ve sponsorluk anlaşmalarından bu yıl toplam 148 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL