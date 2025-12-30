Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Forbes'un milyarder listesinde

Ünlü şarkıcı, bugüne kadar 35 kez Grammy Ödülü kazandı. Beyonce'nin, 28 Nisan–26 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Cowboy Carter” dünya turnesi kapsamında elde ettiği konser gelirleri ile şarkı ve sponsorluk anlaşmalarından bu yıl toplam 148 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.