Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, Forbes'un milyarder listesinde

Forbes’un haberine göre, Beyonce’nin müzik kariyeri ile kurduğu şirket ve markalardan elde ettiği toplam servet 1 milyar doları buldu.
1 Eşi Jay-Z de listede
Eşi ABD'li rapçi Jay-Z gibi derginin milyarderler listesine giren 44 yaşındaki şarkıcı Beyonce, bu listedeki beşinci müzisyen oldu.
2 Listede Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da yer aldı
Aynı listede Beyonce ve Jay-Z'nin yanı sıra Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Rihanna da milyarder müzisyenler arasında bulunuyor.
3 2025 yılında 148 milyon dolar kazandığı iddia edildi
Ünlü şarkıcı, bugüne kadar 35 kez Grammy Ödülü kazandı. Beyonce'nin, 28 Nisan–26 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Cowboy Carter” dünya turnesi kapsamında elde ettiği konser gelirleri ile şarkı ve sponsorluk anlaşmalarından bu yıl toplam 148 milyon dolar kazandığı öne sürüldü.