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YHT biletlerine zam geldi: Yeni tarife belli oldu

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları yeniden artırıldı. TCDD Taşımacılık tarafından güncellenen tarifeyle birlikte YHT ücretlerine bu yıl ikinci kez zam yapılırken, Ankara-İstanbul güzergahında standart bilet ücreti 930 TL'den 990 TL'ye çıktı.

Ekonomist
Ekonomist
YHT biletlerine zam geldi: Yeni tarife belli oldu

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarifeyle ücretler yüzde 6,45 artırılırken, zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı. Değişiklikle birlikte Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet fiyatı 990 TL oldu.

Yapılan yüzde 6,45’lik artışın ardından şehirler arası ulaşımda yoğun kullanılan ana güzergahlardaki bilet ücretleri yeniden belirlendi. Güncellenen fiyatlar, tek yön ekonomi sınıfı biletler esas alınarak hesaplandı ve uygulanmaya başladı.

YHT hatlarında yeni bilet fiyatları

Zammın ardından YHT hatlarında uygulanacak güncel bilet ücretleri şöyle:

  • Ankara - İstanbul: 990 TL
  • Ankara - Eskişehir: 511 TL
  • Ankara - Konya: 458 TL
  • Ankara - Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya çıkışlı YHT bilet fiyatları

Eskişehir ve Konya’dan hareket edecek veya bu şehirler üzerinden aktarmalı yolculuk yapacak yolcular için uygulanacak yeni bilet ücretleri de açıklandı. Güncellenen tarifeye göre söz konusu güzergahlardaki fiyatlar şöyle:

  • Eskişehir - İstanbul: 639 TL
  • Eskişehir - Sakarya: 601 TL
  • Eskişehir - Konya: 708 TL
  • Eskişehir - Sivas: 1.597 TL
  • Konya - İstanbul: 1.442 TL
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