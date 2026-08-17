YHT biletlerine zam geldi: Yeni tarife belli oldu

TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncellemeye gitti. Yeni tarifeyle ücretler yüzde 6,45 artırılırken, zamlı fiyatlar uygulanmaya başladı. Değişiklikle birlikte Ankara-İstanbul YHT hattında tek yön ekonomi sınıfı bilet fiyatı 990 TL oldu.

Yapılan yüzde 6,45’lik artışın ardından şehirler arası ulaşımda yoğun kullanılan ana güzergahlardaki bilet ücretleri yeniden belirlendi. Güncellenen fiyatlar, tek yön ekonomi sınıfı biletler esas alınarak hesaplandı ve uygulanmaya başladı.

YHT hatlarında yeni bilet fiyatları

Zammın ardından YHT hatlarında uygulanacak güncel bilet ücretleri şöyle:

Ankara - İstanbul: 990 TL

Ankara - Eskişehir: 511 TL

Ankara - Konya: 458 TL

Ankara - Sivas: 1.001 TL

Eskişehir ve Konya çıkışlı YHT bilet fiyatları

Eskişehir ve Konya’dan hareket edecek veya bu şehirler üzerinden aktarmalı yolculuk yapacak yolcular için uygulanacak yeni bilet ücretleri de açıklandı. Güncellenen tarifeye göre söz konusu güzergahlardaki fiyatlar şöyle: