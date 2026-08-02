En güçlü 50 İK lideri

Ekonomik kırılganlık ile dijitalleşme hızının kesiştiği noktada 2026 İK ajandası, beceri odaklı kariyer modelleri, iç mobilite ve yapay zekâ destekli dönüşümle yazılıyor. Yeni dönemde fark yaratanlar, yapay zekâyı en erken adapte edenler değil, onu insan aklı ve yeteneğiyle en doğru biçimde eşleştiren İK liderleri olacak.

Yapay zekâ iş yapış biçimlerini kökten değiştirirken, şirketlerin insan kaynakları ajandası da tarihi bir dönüşümden geçiyor. 2026 yılında İK’nın ana gündemi, yalnızca yeni kadrolar açmaktan ziyade mevcut insan kaynağının potansiyelini ortaya çıkarmak, çalışanları geleceğin yetkinlikleriyle donatmak ve organizasyonları değişime hazırlamak üzerine kuruluyor. Beceri bazlı kariyer modelleri, veri odaklı karar mekanizmaları, iç mobilite ve yapay zekâ destekli çalışan deneyimi uygulamaları artık şirketlerin rekabet gücünü doğrudan belirliyor. Uzmanların da vurguladığı gibi 2026’da fark yaratanlar, yapay zekâyı en erken adapte edenler değil, onu insan aklı ve yeteneğiyle en doğru biçimde eşleştiren şirketler olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.