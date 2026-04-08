Kurban Bayramı ne zaman 2026? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Arife hangi gün?

Kurban Bayramı yaklaşırken, 2026 yılına ilişkin bayram takvimi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bayramın hangi tarihlere denk geleceği, arife gününün ne zaman olduğu ve tatilin süresine ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Arife hangi güne denk geliyor?
1 Kurban Bayramı ne zaman 2026?
Kurban Bayramı dört gün boyunca kutlanıyor. Paylaşılan takvime göre bayram şu tarihlere denk geliyor:
- Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
- Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi
2 Arife günü ne zaman, Arife günü tatil mi?
Paylaşılan takvime göre Kurban Bayramı arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelecek.
Arife gününde kamu kurumlarında ve bazı iş yerlerinde yarım gün çalışılıyor.
3 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı’na ilişkin en çok gündeme gelen başlıklardan biri de tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı oldu. Geçmiş yıllarda bayram tatillerinin idari izinle birleştirilmesi, bu yıl için de benzer bir adım atılıp atılmayacağına yönelik beklentileri artırdı.
Bayramın ilk üç gününün hafta içine, yani Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk gelmesi de bu ihtimali güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin kapsamına alınması halinde tatil süresi, önceki hafta sonuyla birleşerek 9 güne kadar uzayabilecek. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi’nin tam gün, 26 Mayıs Salı’nın yarım gün izin ilan edilmesi durumunda tatil süresi 9 güne çıkabilir.
Ancak, 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.