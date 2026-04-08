Fiat'tan Nisan ayına özel kampanya: Ticari araçlarda 1 milyon TL’ye varan 0 faiz fırsatı

Fiat Mart ayında sunduğu avantajlı finansman kampanyalarını Nisan ayında da sürdürüyor. Nisan ayı sonuna dek geçerli olacak satış kampanyasında; model bazlı 1 milyon TL’ye varan 0 faizli kredi kampanyaları ve showroomlara özel avantajlar dikkat çekiyor.


Fiat'tan Nisan ayına özel kampanya: Ticari araçlarda 1 milyon TL’ye varan 0 faiz fırsatı

FIAT Professional, Nisan ayına özel sıfır faizli kredi seçenekleri ile ticari araç sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. 

Scudo ve Ulysse Modelleri (Yerli Üretim)

Scudo ve Ulysse Modelleri (Yerli Üretim)

FIAT Professional, Nisan 2026 dönemine özel olarak hazırladığı geniş kapsamlı kampanya ile ticari araç segmentinde iddialı kredi seçenekleri ve indirimler sunuyor. Özellikle yerli üretim modellerde yoğunlaşan 0 faiz avantajları, işletmeler ve bireysel kullanıcılar için önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Orta boy hafif ticari araç segmentinde konfor ve gücü birleştiren Scudo ailesinde vade seçenekleri model tipine göre değişiklik gösteriyor.

Doblo Ailesi: Fonksiyonellik ve Verimlilik

Doblo Ailesi: Fonksiyonellik ve Verimlilik

Ticari araç dünyasının efsaneleşmiş modeli Doblo, Nisan ayında hem yük hem de yolcu taşıma odaklı versiyonlarıyla kampanyada yer alıyor.

Doblo Combi: 1 Milyon TL’ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi.

Doblo Cargo: 750 Bin TL’ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi.

 

 

 

 

Ducato Serisi: Yüksek Kapasite ve Performans

Ducato Serisi: Yüksek Kapasite ve Performans

Geniş iç hacmi ve farklı gövde seçenekleriyle öne çıkan Ducato modellerinde, hem lojistik hem de yolcu taşımacılığına yönelik özel çözümler mevcut.

Ducato Van & Minibüs (16+1): 1 Milyon TL kredi için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor.

Ducato Kamyonet (4200XL Versiyonu): 900 Bin TL kredi için 9 ay vade ve %0 faiz imkânı.

Ducato Kamyonet (Diğer Versiyonlar): 1 Milyon TL kredi için 6 ay vade ve %0 faiz seçeneği.

Ek Destekler ve Alım Avantajları

Ek Destekler ve Alım Avantajları

FIAT Professional, sadece kredi seçenekleriyle sınırlı kalmayıp nakit alım ve takas düşünen müşterilerini de unutmuyor:

%5 Takas Desteği: Mevcut aracını yenilemek isteyen müşteriler için, yeni ticari araç alımlarında geçerli ek %5 takas desteği Nisan ayı boyunca devam ediyor.

Peşin Alım İndirimleri: Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için kampanya kapsamında özel peşin alım indirimleri de yetkili bayilerde sunuluyor.
