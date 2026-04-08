Toyota’da araç bakımında ilkbahar kampanyası başladı

Toyota 16 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, Toyota kullanıcılarına bakım hizmetlerinde ve yedek parçalarda özel indirimler sunuluyor.

Türkiye genelindeki 65 Toyota Yetkili Servisi’nde geçerli kampanya kapsamında tüm Toyota modelleri için fren balataları ve diskleri, amortisörler, silecekler ve debriyaj setlerinde yüzde 25, taşıma aksesuarlarında ise yüzde 15 indirim avantajı bulunuyor.

3 yaş ve üzeri Toyota modellerine özel olarak ise Toyota Orijinal Motor Yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı sunuluyor.

Garanti ON ile 10 yıla kadar ücretsiz garanti



Toyota yetkili servislerinde sunulan bu kampanya ile kullanıcılar araçlarına en iyi şekilde bakım yaptırırken, aynı zamanda 10 yıla kadar uzayan garanti avantajından da yararlanabiliyorlar. Toyota’nın sektörde öncü Garanti ON programı, periyodik bakımını Toyota Yetkili Servisleri’nde yaptıran kullanıcılarına ücretsiz garanti uzatma avantajı sağlıyor.

Hem binek hem de ticari Toyota araçlar için geçerli olan Toyota Garanti ON sayesinde kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda araçlarını 10 yaşa veya 160.000 km’ye kadar kapsayan ücretsiz, araç modeline göre 1 yıl / 15.000 km ya da 1 yıl / 10.000 km ek garanti sistemine dahil edebiliyorlar. Toyota, bu uygulamayla yalnızca orijinal parça ve uzman işçilik güvencesi sunmakla kalmıyor, kullanıcılarına yıllar boyu süren ek koruma da sağlayarak araçlarını ilk günkü performansıyla kullanmaya devam ediyorlar.