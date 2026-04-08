AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin 5,58 kilometre meydana geldiği de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-08
Saat:14:35:00 TSİ
Enlem:35.02 N
Boylam:22.91361 E
Derinlik:5.53 km
Derinlik:5.53 km