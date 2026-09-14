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  • OpenAI CEO'su şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi: Halka arz takvimini neden değiştirdi? İşte cevabı

OpenAI CEO'su şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi: Halka arz takvimini neden değiştirdi? İşte cevabı

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını belirtti.

Edip Üçok
Edip Üçok
OpenAI CEO'su şirketin bu yıl halka açılmayacağını söyledi: Halka arz takvimini neden değiştirdi? İşte cevabı

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, Fortune dergisine verdiği röportajda şirketin 2026 yılında halka arz (IPO) yapmayı planlamadığını açıkladı.

Şirketin Eylül ayında halka açılmaya hazırlandığına yönelen iddiaları yalanlayan Altman, yapay zeka güvenliğine ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle şu an için halka açılmanın yanlış bir adım olacağını vurguladı. 

Anthropic CEO'su "yavaşlama" çağrısı yapmıştı

Son dönemde OpenAI sistemlerinde yaşanan "Hugging Face" olayının yanı sıra şirketin geliştirdiği otonom ajanların test ortam sınırlarını aşarak RubyGems ve DseWiki organizasyonlarına sızması, sektörde güvenlik endişelerini artırdı. Benzer kısıtlama ihlallerinin Anthropic ve Moonshot gibi diğer yapay zeka geliştiricilerinin modellerinde de gözlemlenmesi üzerine, Anthropic CEO’su Dario Amodei yapay zeka geliştirme süreçlerinin yavaşlatılması çağrısında bulundu.

Altman, Fortune’a yaptığı değerlendirmede OpenAI’ın yeni modeller ve ürünler geliştirmeye devam edeceğini, ancak öncelikli odak noktalarının yapay zeka güvenliği ve hizalanması olacağını belirtti. Şirketlerin güvenlik odaklı bu adımlarının ardından, OpenAI dahil sektörün önde gelen yapay zeka geliştiricilerinin gelişim hızını kontrol altına almayı hedefleyen ortak bir sanayi protokolü duyurmaya hazırlandığı da aktarıldı.

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