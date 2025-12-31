Milli Piyango bilet sorgulama 2026 (sonuç ekranı): 800 Milyon TL büyük ikramiye kime çıkacak?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek olan çekiliş maratonu, günün erken saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar devam edecek.
1 Milli Piyango bilet satışı saat kaçta sona eriyor?
Henüz biletini almamış olanlar için zaman daralıyor! 31 Aralık günü bilet satışları için belirlenen saatler şu şekildedir:
Sokak ve Sabit Bayiler: Gezici ve sabit bayilerde bilet satışları genellikle saat 14:00 ile 16:00 arasında sona ermektedir.
Dijital Kanallar: Milli Piyango Online üzerinden bilet alımı, fiziksel bayilere göre biraz daha uzun süre devam edebilir çekiliş saatine az bir süre kala sonlanır.
2 Amorti çekilişi saat kaçta, nereden izlenir?
Milyonların heyecanla beklediği amorti rakamları, çekiliş kürelerinin son kez dönmesiyle belirlenecek. 31 Aralık 2025 gecesi saat 23.15'te başlayacak olan büyük final çekilişinin ardından, yaklaşık 23.30 sularında amorti numaraları netleşmiş olacak. Sonuçlar, Milli Piyango Online sitesi ve mobil uygulaması üzerinden anlık olarak yayımlanacak.
3 2026 Yılbaşı Amorti ikramiyesi kaç TL olacak?
Amorti kazanan bir bilet, sahibine biletin alış bedelini iade eder. 2026 yılı bilet fiyatlarına göre amorti kazançları şu şekildedir:
Tam Bilet Amorti Kazancı: 800 TL
Yarım Bilet Amorti Kazancı: 400 TL
Çeyrek Bilet Amorti Kazancı: 200 TL
4 Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır?
Çekilişin tamamlanmasının hemen ardından Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açılacak. Biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için şu yöntemleri izleyebilirsiniz:
Milli Piyango Online: Resmi internet sitesi olan millipiyangoonline.com üzerinden bilet numaranızı girerek hızlıca sorgulama yapabilirsiniz.
Mobil Uygulama: Milli Piyango Online mobil uygulamasını indirerek karekod tarama veya numara girişiyle sonuçlara anında ulaşabilirsiniz.
Amorti Sorgulama: Biletinizin son rakamına göre verilen teselli ikramiyesi olan "amorti" sonuçları da gece yarısından hemen sonra listelerde yerini alacak.
5 Milli Piyango sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Çekiliş maratonu gün boyunca devam edecek olsa da ana etkinlikler akşam saatlerinde yoğunlaşacak:
Gün Boyu Çekilişler: 31 Aralık saat 18.30 itibarıyla alt kategorideki ikramiyeler için çekilişler başlayacak.
Büyük İkramiye Saati: 800 milyon TL'lik dev ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.30'da başlayacak.
Canlı Yayın: Tüm Türkiye'nin kilitleneceği o anlar televizyon kanallarından ve Milli Piyango Online platformlarından naklen takip edilebilecek.
6 31 Aralık 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2025 itibarı ile satın alabilirsin.
Bu yıl 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 800 TL, yarım 400 TL ve çeyrek bilet 200 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Mobil Uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺800.000.000
|₺800.000.000
|2
|₺80.000.000
|₺160.000.000
|10
|₺8.000.000
|₺80.000.000
|20
|₺2.000.000
|₺40.000.000
|30
|₺1.200.000
|₺36.000.000
|80
|₺120.000
|₺9.600.000
|100
|₺60.000
|₺6.000.000
|170
|₺30.000
|₺5.100.000
|800
|₺12.000
|₺9.600.000
|6.000
|₺8.000
|₺48.000.000
|40.000
|₺5.000
|₺200.000.000
|200.000
|₺2.400
|₺480.000.000
|70.0.000
|₺1.600
|₺1.120.000.000
|2.000.000
|₺800
|₺1.600.000.000
|63 Tes. İkr.
|₺800.000
|₺50.400.000
|Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276
|Toplam İkramiye Tutarı: ₺4.644.700.000