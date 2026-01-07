Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 lira olurken, sekizinci basamaktaki tutar 20 bin 366 liraya ulaştı.

Ankara'da ise bu tutar en yüksek 118 bin 740 lira, en düşük 19 bin 790 lira oldu.

İzmir'de en yüksek 115 bin 281 lira, en düşük de 19 bin 214 lira olarak açıklandı.