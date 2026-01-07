Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu

Yaklaşık 32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni prim tutarları netleşti. Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak primleri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi duyurdu.
1 Sigortasız trafiğe çıkması durumunda araç bağlanacak
NTV'de yer alan habere göre, megakent İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen bir kişi, aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 15 bin 160 lira vermeden trafiğe çıkamayacak.
SBM tarafından yayımlanan verilere göre, sigortasız trafiğe çıkması halinde polise yakalanırsa ceza kesilecek ve aracı bağlanacak.
2 Primler belli oldu
Öte yandan, İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 479 liraya ulaştı.
Riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 580 lira oldu.
3 Ankara'da prim tutarları
Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 192 lira olarak açıklandı.
8'inci basamaktaki sürücünün primi ise 7 bin 365 lira.
4 İzmir'de prim tutarları ne kadar oldu?
İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip sürücünün primi 42 bin 905 liraya ulaştı.
Riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 151 lira olarak açıklandı.
5 Taksilerin prim tutarları
İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 lira olurken, sekizinci basamaktaki tutar 20 bin 366 liraya ulaştı.
Ankara'da ise bu tutar en yüksek 118 bin 740 lira, en düşük 19 bin 790 lira oldu.
İzmir'de en yüksek 115 bin 281 lira, en düşük de 19 bin 214 lira olarak açıklandı.
6 Otobüsün zorunlu trafik sigortası 292 bin lirayı geçti
İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 292 bin 890 lirayı buldu. Sekizinci basamağı ise 48 bin 815 lira olarak duyuruldu.