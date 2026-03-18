Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 2025 yılı 01.02.2025 – 31.01.2026 hesap dönemi bilançosunu 17 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştı.

Şirketin konsolide gelirleri, bir önceki yıla göre %5 düşüşle 47 milyar 729 milyon TL, net kârı ise 2 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. İstikrarlı fiyatlama stratejisi ve disiplinli faaliyet giderleri yönetimi sayesinde brüt kâr marjını geçen yılın aynı dönemine göre 70 baz puan artıran Şirket, yılı 9 milyar 9 milyon TL FAVÖK ve %18.9 FAVÖK marjı ile tamamladı.

Verimli stok ve işletme sermayesi yönetiminin de katkısıyla 2025 yılında faaliyetlerinden güçlü nakit yaratan Mavi, sağlam bilanço yapısını koruyarak net nakit pozisyonunu 6 milyar 869 milyon TL’ye taşıdı. Şirket Yönetim Kurulu dağıtılabilir net kârın %58'ini nakit kâr payı olarak dağıtma teklifini Genel Kurul onayına sunacak.

Mağaza yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Bugün dünyada 34 ülkede 498 mağaza ve yaklaşık 4.000 satış noktasında müşterileriyle buluşan Mavi, 2025 yılında perakendede daha büyük metrekarelere ulaşma hedefi ve ABD’deki yeni yapılanması doğrultusunda yatırımlarını sürdürdü. Türkiye’de 8 net mağaza açılışı ve 10 mağazada metrekare genişlemesiyle toplam 197 bin metrekareye ulaşan Şirket; ABD’de perakende yolculuğuna 11 yeni mağaza açılışıyla başladı. Toplam gelirinin %69’u perakende, %21’i toptan ve %10’u e-ticaretten gelen Mavi, yıl boyunca 1,4 milyon yeni müşteri kazanırken, yıllık aktif müşteri sayısını ise 6,1 milyona yükseltti. 14 milyona yakını jean olmak üzere toplam 57 milyon ürün satarak, Türkiye jean pazarındaki liderliğini ve toplam hazır giyim pazarında ilk üçteki yerini korudu.

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz’dan 2025 yılı değerlendirmesi

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, Mavi’nin geçen bir yıldaki performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle Mavi’nin bu yılki performansına katkısı olan tüm ekibime, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum. 2025 yılında makroekonomik koşulların getirdiği baskıları, hem yerel hem küresel ölçekte süregelen belirsizlikleri, etkin stratejilerimizle yöneterek, sağlam bilanço yapımızı korumayı başardık. Aynı zamanda brüt kâr marjımızı güçlü ve istikrarlı bir seviyede tutarak faaliyetlerimizden yüksek nakit ve net kâr yaratmayı sürdürdük. Veri analitiği ve yapay zeka araçlarıyla desteklediğimiz dinamik stok yönetimi, kontrollü işletme giderleri ile doğru fiyatlama stratejimiz sayesinde, ticari operasyonlarımızı büyük bir titizlik ve verimlilikle yönettik.”



“Doğru ürün, doğru fiyat, premium kalite” stratejisiyle ~14 milyonu jean olmak üzere toplam 57 milyon ürünü müşterileriyle buluşturdu

“Türkiye’de %65 ile jean denilince akla gelen ilk markayız ve ~%25 pazar payıyla jean’deki liderliğimizi koruyoruz. Hazır giyim pazarında da en büyük ilk üç markadan biri olarak, casual giyimin ilk adresi olmayı sürdürüyoruz. Yıl boyunca 14 milyona yakın jean ve 57 milyona yakın toplam ürün satışıyla, müşterilerimizin gardroplarına girmeyi başardık. “Doğru ürün, doğru fiyat, premium kalite” stratejisiyle, müşterilerimizin kalbindeki yerimizi sağlamlaştırdık. Uzun soluklu marka yüzlerimiz Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile hayata geçirdiğimiz kampanya ve iletişim çalışmalarıyla premiumdaki derinleşmemizi sürdürürken; yeni koleksiyonlar ve marka iş birlikleriyle yeni ve genç müşteri kazanmaya devam ediyoruz.”

1,4 milyon yeni müşterinin %70’i 35 yaş altından geldi

“Sınıfının en iyisi olarak gösterilen CRM programımız Kartuş’taki aktif müşteri sayımız 6,1 milyona, Mavi App kullanıcı sayısı ise 5,2 milyona ulaştı. Müşterilerimizle aramızdaki bağın temelini oluşturan Kartuş’la hayata geçirdiğimiz, hedefli ve kişiselleştirilmiş CRM kampanyalarıyla satışlarımıza doğrudan katkı sağlamayı sürdürdük. 2025 yılı başında 25 yaş altı gençlere özel olarak “Kartuş Genç” programımızı hayata geçirerek gençliğin bir numaralı markası olma yolculuğumuzu güçlendirdik. Yıl boyu kazandığımız 1,4 milyon yeni müşterimizin %70’inin 35 yaş altı müşterilerden oluşması, gençlerle büyüyen bir marka olmamızın en önemli göstergelerinden biri oldu.”

Sektöründe sürdürülebilirlik lideri olmayı sürdürüyor

“Yolculuğumuz en başından beri, dünyanın öncü jean ve lifestyle markalarından biri olmanın verdiği sorumlulukla, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı da bu anlayışla her yıl biraz daha ileri taşıyoruz. TIME Dergisi ve küresel veri analizi platformu Statista tarafından hazırlanan “World’s Best Companies - Sustainable Growth” isimli araştırmada, önceki yıla göre altı basamak yükselerek, sürdürülebilir büyümede dünyanın en iyi 2’nci şirketi seçildik ve global hazır giyim sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin (Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarının her birinden A notu alarak, üçüncü kez üst üste çift A notuyla CDP’nin global iklim liderleri arasına girmeye hak kazandık. Paris İklim Anlaşması’yla uyumlu şekilde belirlediğimiz kısa dönem emisyon azaltım hedeflerimizin ardından, 2025’te net zero emisyon azaltım hedeflerimiz de, Science Based Targets initiative (SBTi) tarafından onaylandı. S&P Global tarafından 9.200 şirketin değerlendirildiği Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi (Corporate Sustainability Assessment – CSA) kapsamında “The Sustainability Yearbook 2026”ya girmeye hak kazandık ve Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek hazır giyim markası olduk. Çalışmalarımızın uluslararası arenada bu şekilde takdir görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz.”



Mavi, 2026’da kârlı büyümeye odaklanacak

Uzun vadeli sürdürülebilir kârlı büyümeye odaklanmaya devam eden Mavi, 2026’da

%5 (+/-%1) reel konsolide gelir büyümesi ve %18 (+/-%0.5) FAVÖK marjı elde etmeyi bekliyor. Şirket, Türkiye’deki perakende yatırımlarını 15 net mağaza açılışı, 15 mağazada metrekare genişlemesi ve 30 mağazada yenileme yaparak sürdürmeyi planlıyor. Kuzey Amerika’daki yatırımlarına 2026 yılında da devam ederek 6 perakende mağaza açılışı hedefliyor.

