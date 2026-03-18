Mersin'in Mut ilçesinde seralarda yetiştirilen eriğin hasadı devam ediyor.

Erik üretimiyle öne çıkan Göksu Mahallesi'ndeki seralarda tarım işçilerinin hasat mesaisi sürüyor.
Hasada katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, gazetecilere, kent genelinde 44 bin dekar alanda yaklaşık 88 bin ton erik üretildiğini söyledi.
Türkiye'de üretilen eriğin önemli kısmının Mut ilçesinde yetiştirildiğini dile getiren Karadağ, "Eriğin erkencilik özelliği sayesinde şubat ayı ortasından itibaren hasat başlıyor ve yaklaşık 3 ay sürüyor. Şu anda örtü altı üretimde hasat başlamış durumda. Önümüzdeki süreçte açık alandaki hasatlar da başlayacak." dedi.