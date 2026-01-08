MSB duyurdu: 2026 bedelli askerlik ücreti açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündemdeki konulara ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda bedelli askerlik ücretine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Aktürk, bedelli askerlik tutarının 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu duyurdu.

7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı

Aktürk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı;

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre üç yüz otuz üç bin seksen dokuz lira dört kuruş (333.089,04 TL) olmuş,

7 Ocak’tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır."