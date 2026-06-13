O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli yağış uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
1 Kuvvetli sağanak uyarısı var
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
2 Olumsuzluklara karşı dikkatli olun
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.