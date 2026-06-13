ARA
DOLAR
46,25
0,15%
DOLAR
EURO
53,53
-0,16%
EURO
ALTIN
6308,27
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli yağış uyarısı var

O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli yağış uyarısı var

Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
O illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli yağış uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Konya, Eskişehir'in doğusu, Karaman, Çorum'un güneyi ve Tokat'ta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

 

 

1 Kuvvetli sağanak uyarısı var

Kuvvetli sağanak uyarısı var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

2 Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Olumsuzluklara karşı dikkatli olun

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren geniş bir bölgede etkili olması beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL