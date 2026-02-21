Resmi Gazete’de yayımlandı: 3 elektronik para kuruluşunun faaliyeti iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet iznini durdurdu.

Karar, 21 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Faaliyet izinleri neden iptal edildi?

Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin iptaline ilişkin şu açıklama yapıldı:

"20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 28/7/2022 tarih ve 11289/20888 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin ise, "20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 4/5/2018 tarih ve 7808 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bendi ile 21 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.

TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin faaliyet izninin iptali için, "20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 28/7/2022 tarih ve 11281/20880 sayılı Bankamız Kararı ile verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.