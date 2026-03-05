ARA
DOLAR
43,99
0,09%
DOLAR
EURO
51,26
0,10%
EURO
ALTIN
7374,28
-1,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı önemli davalar belirli mahkemelerde görülecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı önemli davalar belirli mahkemelerde görülecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin karar aldı. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı önemli davalar belirli mahkemelerde görülecek

Söz konusu karara göre, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

Bakan Akın  Gürlek'in paylaşımı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla, acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır. Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL