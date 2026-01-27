ARA
  Saldırgan sürücüye ağır ceza: Ehliyetine 19 yıl el konuldu

Saldırgan sürücüye ağır ceza: Ehliyetine 19 yıl el konuldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sırasında bir kişiye saldıran sürücünün ehliyetine 2045 yılına kadar el konulurken, hakkında adli işlem başlatıldı.


Saldırgan sürücüye ağır ceza: Ehliyetine 19 yıl el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafikte yaşanan bir tartışmaya ait görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, şüphelinin 35 FA 0333 plakalı otomobilin sürücüsü İ.K., (29) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan İ.K'nın trafikteki ihaleleri kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi.

Sürücü belgesi 2045 yılına kadar alındı

Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plaka takmamak, görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, sürücü belgesi geri alınmış olmasına rağmen araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, karayolu üzerinde duraklamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak dahil 7 ayrı maddeden 35 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza puanının dolması nedeniyle İ.K.'nın sürücü belgesi 2045 yılına kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

