ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


TBMM’de kabul edildi: En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri, Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında yapıldı. Görüşmelerde emekli aylığı düzenlemesinin bulunduğu 7.madde kabul edildi. Böylece 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 3 bin 119 TL artırılarak 20 bin TL'ye çıktı.

Asgari ücret desteği de artırıldı

Düzenlemeyle birlikte işverenlere verilen asgari ücret desteği de yukarı çekildi. Daha önce 1.000 TL olan destek, 1.270 TL olarak yeniden belirlendi.

Yeni tutarın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan teklifin geriye kalan maddelerini saat 14.00’de Genel Kurul’da görüşmek üzerine birleşimi kapattı.

İlgili Haberler
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de
En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de
Emekli promosyonları 2026: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Emekli promosyonları 2026: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli aylığına yönelik önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli aylığına yönelik önemli açıklamalar
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL