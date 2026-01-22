En düşük emekli aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin görüşmeleri, Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında yapıldı. Görüşmelerde emekli aylığı düzenlemesinin bulunduğu 7.madde kabul edildi. Böylece 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, 3 bin 119 TL artırılarak 20 bin TL'ye çıktı.

Asgari ücret desteği de artırıldı

Düzenlemeyle birlikte işverenlere verilen asgari ücret desteği de yukarı çekildi. Daha önce 1.000 TL olan destek, 1.270 TL olarak yeniden belirlendi.

Yeni tutarın 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı öğrenildi. Meclis Başkanvekili Celal Adan teklifin geriye kalan maddelerini saat 14.00’de Genel Kurul’da görüşmek üzerine birleşimi kapattı.