Emekli promosyonları 2026: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Banka, emekli maaş müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Bunun yanında Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamaya 2 bin TL, yeni sigorta poliçesine de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus sunuyor.