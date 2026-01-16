Emekli promosyonları 2026: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli maaş zammının netleşmesiyle birlikte bankaların promosyon yarışında sunduğu yeni rakamlar yeniden gündeme geldi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL olacağı açıklanırken, emekliler de hangi bankanın daha avantajlı teklif sunduğunu araştırıyor. Peki, güncel promosyon tutarları bankalara göre nasıl şekilleniyor? İşte 16 Ocak 2026 tarihli bankaların güncel emeklilik promosyonları...
1 TEB emeklilik promosyonu
TEB, emeklilere 12 bin TL’ye varan ana promosyonun yanı sıra 9 bin TL’ye kadar ek ödeme sunarak toplam 21 bin TL’ye ulaşan promosyon sunuyor.
2 Ziraat Bankası
Ziraat Bankası ise emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere özel 12 bin lira promosyon ödemesi yapıyor.
3 Akbank
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15 bin TL’ye varan promosyona ek 15 bin TL nakit olmak üzere toplam 30 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.
4 Vakıfbank
Banka, maaşını taşıyan SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca, buna ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapılan alışverişler için toplamda 18 bin TL'ye varan ek fırsat sunuyor.
5 ING
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan nakit emekli promosyon ödemesi yapıyor.
Ayrıca, ek nakit promosyon yararlanarak toplamda 28 bin TL'ye varan emekli maaş promosyonu da kazanılabiliyor.
6 Garanti Bankası
Banka, emekli maaş müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.
Bunun yanında Bonus Kart veya Paracard'la 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, 2 bin TL Avans Hesap harcamaya 2 bin TL, yeni sigorta poliçesine de 2 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin TL'ye varan bonus sunuyor.
7 Halkbank
Halkbank, maaşını üç yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
9 QNB
QNB, 8 Ekim 2025-31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere 31 bin TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor.