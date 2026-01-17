Ticaret bakanlığı, e-ticarette fahiş fiyat artışlarına karşı ilave denetim ve yaptırım tedbirlerinin uygulamaya alındığını duyurdu.

"4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında 30 euroya kadar olan eşyaların gümrük muafiyeti kapsamında Türkiye’ye girişine olanak sağlayan düzenleme yürürlükten kaldırılmıştı.

Ayrıca, tedavi ve sağlık amacıyla, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine dayanılarak kullanılan ilaçlar ile takviye edici gıdaların, değeri 1.500 euroyu aşmamak kaydıyla posta ve hızlı kargo yoluyla muafiyet kapsamında ülkeye getirilmesine ve basitleştirilmiş gümrük işlemlerine tabi tutulmasına izin verilmişti. Kararın, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı da duyurulmuştu.

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, mevzuat değişikliğinin duyurulmasının ardından Ticaret Bakanlığına yapılan şikayetler doğrultusunda söz konusu uygulamaya geçildiği bildirildi.

"Geniş kapsamlı incelemeler başlatıldı"

Şikayetlerin ardından Bakanlığın harekete geçtiği ve ilgili elektronik ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatıldığı bilgisi paylaşıldı:

"Kamuoyunda “e-ithalat” olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 şubat tarihinde yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından ticaret bakanlığımıza bazı şikâyetler ulaşmıştır.

Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikâyet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapılmıştır.

Olası fiyat artışlarının; 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ile 6563 sayılı elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun hükümleri kapsamında incelenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığımızca derhal harekete geçilerek ilgili elektronik ticaret pazaryerleri nezdinde geniş kapsamlı incelemeler başlatılmış; yüksek oranlı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir."

Ürünlere erişim engellenecek

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı fiyat artışı tespit edilen ürünlere erişimin engellemesi için talimat verildiği de belirtildi:

"Ticaret bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; fiyat artışı tespit edilen ürünlerin, 6585 sayılı kanunun fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, 6563 sayılı kanunun hukuka aykırı içerik hükümleri uyarınca; mevzuata aykırı şekilde fiyat artışı yapılan ürünlere erişimin derhal engellenmesi yönünde e-ticaret pazaryerlerine talimat verilmiştir."

Aykırılık başına 1 milyon TL'de fazla para cezası uygulanacak

Açıklamada ayrıca, fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere aykırılık başına 1 milyon 806 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağının altı çizilip, şu açıklamalarda bulunuldu:

"İnceleme sürecinde elde edilecek denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi neticesinde; fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1.806.177 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmasına karar verilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, ve adil ticaretin sağlanması öncelikli olmak kaydıyla, şeffaf ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi, aynı zamanda işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizin de haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir."