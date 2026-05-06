Brisa'dan bilanço değerlendirmesi var

Brisa, yılın ilk çeyreğinde satış hacmindeki gelişim, katma değeri yüksek ürün karmasının genişlemesi ve operasyonel ile finansal cephedeki iyileşmelerin katkısıyla operasyonel kârlılığını hem marj hem de mutlak büyüklük bazında iyileştirdi.

FAVÖK marjı bu çeyrekte %14,5 olarak gerçekleşti. FAVÖK %55 artışla 1,7 milyar TL'ye ulaştı. Devam eden makroekonomik zorlukların etkilerinin sürdüğü bu dönemde, maliyet yönetimi ve verimlilik aksiyonları sayesinde ilk çeyrek 28 milyon TL net kârla tamamlandı.

Aynı dönemde nakit akışı desteklenerek borçluluk seviyesi 2025 yıl sonuna göre düşürüldü. Net Borç/FAVÖK çarpanı 0,76x gibi kontrollü bir seviyede gerçekleşti. Disiplinli işletme sermayesi yönetiminin kesintisiz sürdürülmesi sayesinde işletme sermayesi gün sayısı 43 günde korunarak finansal yapı dengeli bir şekilde yönetilmeye devam etti.

“Tüm ana segmentlerde pazar payımızı artırdık”

Brisa CEO’su Vecih Yılmaz şunları söyledi:

"2026 yılının ilk çeyreğinde, değişken makroekonomik ortamın etkilerinin hissedilmeye devam ettiği bir dönemde operasyonel verimlilik ve disiplinli maliyet yönetimi odağımızı sürdürdük. Bu çerçevede hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda dengeli bir performans sergiledik. Sektörün tüm ana segmentlerinde büyümenin gözlemlendiği bu dönemde Brisa olarak; güçlü marka ve ürün portföyümüz, doğru kurgulanmış segment odaklı stratejimiz ve Türkiye'nin en yaygın bayi ağlarından birine sahip olmamızın getirdiği avantajla pazarın üzerinde büyüdük ve tüm ana segmentlerde pazar payımızı artırdık. Özellikle yüksek katma değerli 17 jant ve üzeri segmentte büyümemizi sürdürdük ve pazar payımızda önemli bir artış yakaladık. Operasyonel kârlılığımızı destekleyecek şekilde marj tarafında kontrollü bir iyileşme sağladık. Uluslararası pazarlarda Lassa markamızla 18 ülkede pazarın üzerinde büyüyerek pay kazanmaya devam ettik. Avrupa ve çevre coğrafyalardaki büyüme ivmemizi korurken, Kazakistan ve Moldova'da açtığımız yeni mağazalarla küresel perakende ağımızı genişletmeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde de değişen piyasa koşullarını yakından takip ederek; risk yönetimi, maliyet disiplini ve verimlilik odağımızı koruyacak, büyüme ile kârlılık dengesini gözetmeye devam edeceğiz.”