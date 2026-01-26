ARA
  Nalbur dükkanında sıra dışı vitrin: 30 yıllık motosiklet maketi koleksiyonunu sergiliyor

Nalbur dükkanında sıra dışı vitrin: 30 yıllık motosiklet maketi koleksiyonunu sergiliyor

Düzce’de nalbur ve hırdavat esnaflığı yapan Aydın Çetinkaya, 30 yılda bir araya getirdiği motosiklet maket koleksiyonunu iş yerinde hazırladığı özel vitrinde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.


Nalbur dükkanında sıra dışı vitrin: 30 yıllık motosiklet maketi koleksiyonunu sergiliyor

Düzce’de uzun yıllardır ticaretle geçimini sağlayan 3 çocuk babası Aydın Çetinkaya, gençlik yıllarında başlayan motosiklet tutkusunu zamanla koleksiyonculuğa taşıdı.

30 yıldır biriktiriyor

30 yıldır biriktiriyor

1995 yılında MotoGP yarışlarında kullanılan bir motosikletin maketini alarak bu serüvene başlayan Çetinkaya, aradan geçen 30 yılda farklı marka, model ve cinslerde 400'ü aşkın parçaya ulaştı. 

Koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Koleksiyonuna gözü gibi bakıyor

Çetinkaya, hırdavat malzemeleriyle dolu dükkanının bir bölümünü ayırdığı koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

"Motosiklet benim için bir yaşam tarzı"

"Motosiklet benim için bir yaşam tarzı"

Motosikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirten Aydın Çetinkaya, maket biriktirmenin yanı sıra aktif bir motosiklet kullanıcısı olduğunu söyledi. 

"Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir"

"Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir"

Koleksiyonunun zamanla genişlediğini anlatan Çetinkaya, "Çocukluğumdan beri motosiklet sevdalısıyım. 1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir" dedi.

"Türkiye'de gitmediğim yer yok"

"Türkiye'de gitmediğim yer yok"

Motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini de dile getiren Çetinkaya, "Bu merakla büyüdüm. Motosiklet sayesinde farklı yerleri geziyor, farklı lezzetleri tadıyorum. Bugün Türkiye'de gitmediğim yer yok, Avrupa'nın da birçok yerine gittim" ifadelerini kullandı.

Ailesi de tutkusuna destek verdi

Ailesi de tutkusuna destek verdi

Ailesinin de bu tutkusuna büyük destek verdiğini vurgulayan Çetinkaya, "3 oğlum var, hepsinin çocukluğu bunlara böyle kedinin ciğere baktığı gibi bakmakla geçti. Hiç zarar vermediler, onlar da hep senelerce kolladılar bunları" dedi.
