Nalbur dükkanında sıra dışı vitrin: 30 yıllık motosiklet maketi koleksiyonunu sergiliyor

Düzce’de uzun yıllardır ticaretle geçimini sağlayan 3 çocuk babası Aydın Çetinkaya, gençlik yıllarında başlayan motosiklet tutkusunu zamanla koleksiyonculuğa taşıdı.
1995 yılında MotoGP yarışlarında kullanılan bir motosikletin maketini alarak bu serüvene başlayan Çetinkaya, aradan geçen 30 yılda farklı marka, model ve cinslerde 400'ü aşkın parçaya ulaştı.
Çetinkaya, hırdavat malzemeleriyle dolu dükkanının bir bölümünü ayırdığı koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.
Motosikletin kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu belirten Aydın Çetinkaya, maket biriktirmenin yanı sıra aktif bir motosiklet kullanıcısı olduğunu söyledi.
Koleksiyonunun zamanla genişlediğini anlatan Çetinkaya, "Çocukluğumdan beri motosiklet sevdalısıyım. 1995-1996 yıllarında bir tane MotoGP motoru almıştım, ondan sonra biriktirmeye başladım. İlk etapta MotoGP motosikletlerini biriktiriyordum, daha sonra başka bir yerde böyle bir koleksiyon denk geldi. Son zamanlarda sayısı 400'ü geçmiştir" dedi.
Motosikletle seyahat etmeyi sevdiğini de dile getiren Çetinkaya, "Bu merakla büyüdüm. Motosiklet sayesinde farklı yerleri geziyor, farklı lezzetleri tadıyorum. Bugün Türkiye'de gitmediğim yer yok, Avrupa'nın da birçok yerine gittim" ifadelerini kullandı.