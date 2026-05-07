Türk bilim insanlarından bir ilk: Karadeniz’deki plastikler zararlı kimyasalları sofralarımıza taşıyor

Deniz canlılarının plastikle çok yakın etkileşim halinde olduğuna değinen Aytan, şöyle devam etti:

"Biz deniz suyunda tespit edemediğimiz kimyasalları bile plastiklerin üzerinde tespit edebiliyoruz. Bu da plastiklerin ne kadar öngörülemez ve yönetilemez kompleks kirleticiler olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sınırlı su değişiminin uzun vadeli birikim risklerini artırdığı yarı kapalı Karadeniz sisteminde, plastiklerin, tehlikeli kimyasalların taşınmasına ve kalıcılığına katkıda bulunduğunu ortaya koyduk. Karadeniz'de plastikler yalnızca deniz çöpü değil, aynı zamanda zararlı kimyasalları taşıyabilen ve çevrede tutabilen hareketli kirletici yüzeylerdir."

- "Eldiven, maske ve tekstil fiber yapılı plastiklerin yüksek kimyasal yük taşıdığını gördük"

Prof. Dr. Aytan, bu tespitten yola çıkarak plastik kirliliğinin kaynağında önlenmesi ve atık yönetiminin güçlendirilmesinin deniz ekosistemleri ve insan sağlığı açısından acil bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Farklı polimer türlerinin kirletici tutma kapasitesinin değiştiğini ifade eden Aytan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çalışmanın çarpıcı bulgularından biri, plastik katkı kimyasallarının yani üretim kaynaklı kimyasalların birçok örnekte, kalıcı organik kirleticilere nazaran daha yüksek olmasıydı. Özellikle eldiven, maske ve tekstil fiber yapılı plastiklerin yüksek kimyasal yük taşıdığını gördük. Bu kimyasallar suyu sevmeyen yani hidrofobik kimyasallar. Plastiklerin de yüzeyi deniz ortamına girdikleri andan itibaren aşınmaya, pürüzlenmeye ve üzerlerinde bir biyofilm oluşmaya başlıyor. Bu da bu tip kirleticilerin plastik yüzeyine tutunmasını kolaylaştırıyor. Plastik zaten denizel ortama girdiği anda içerdiği katkı kimyasallarını sızdırmaya, salmaya başlarken, çeşitli insan aktiviteleri sonucu denizel ortama ulaşan kalıcı organik kirleticiler de üzerinde birikmeye başlıyor."

"Tüketim alışkanlıklarımız deniz sağlığını da onun fonksiyonunu da etkiliyor"

Plastiklerin deniz ortamında en alt besin seviyesinden başlayarak en üst taksonomik seviyeye kadar katlanarak domino etkisiyle tehdit oluşturduğunu anlatan Aytan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlük hayatta çok da düşünmeden kullandığınız bir plastik şişe hem ekosistem sağlığına hem de insan sağlığına büyük bir tehdit yaratabiliyor. Tüketim alışkanlıklarımız doğrudan deniz sağlığını da onun fonksiyonunu da etkiliyor. Özellikle Karadeniz gibi yarı kapalı denizlerde plastik kirliliği birikerek ekosistem baskısını ve besin zinciri risklerini artıracaktır. Bu yüzden kirliliğin kaynağında önlenmesi ve atık yönetiminin güçlendirilmesi gerekiyor."