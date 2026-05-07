"Savaştan dolayı pazarda yavaşlama oldu ama talep hala güçlü"

Otomotivde dönüşümün başladığını, elektriklenme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik gibi konuların, otomotivin ana itici güçleri haline geldiğini belirten Hakan Tiftik, Türkiye’de artık her iki tüketiciden birinin sıfır emisyonlu veya düşük emisyonlu araçları tercih etmeye başladığını yani elektriklenme oranının yüzde 50'yi geçtiğini vurguladı.

Hırant Kasapoğlu-Rize / Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Tiftik sözlerini şöyle sürdürdü:

“BMW markamızla 2026'da 33.992 adet satarak, tarihimizin en yüksek satış rakamına ulaştık. Ayrıca yüzde 32 büyüme ile BMW pazarları arasında en çok büyüyen ülke olduk. Bu satış ve büyüme rakamları ile 2025'te premium segment lideri olduk ve Borusan Otomotiv olarak BMW dünyasında da BMW’nin en büyük distribütörü olmaya devam ettik."

2026 için pazar tahminlerini de aktaran Hakan Tiftik, başlangıçta 2026 için tahminlerin 2025 ile aynı olduğunu, fakat yakın bölgemizdeki savaşla birlikte bir yavaşlama olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

“Otomobil pazarında 2026 ilk çeyrekte toplam yüzde 4, Mart ayında ise yüzde 12 gerileme oldu. Önümüzdeki dönem de, savaşın ve jeopolitik dengelerin gidişatına göre değişebilir. Ama yine de 10 yıllık ortalamaların üzerinde bir satış hacmi var. Buradan da talebin güçlü olduğunu anlayabiliriz ve senenin geri kalanı için beklentilerimizin pozitif olduğunu söyleyebiliriz.”

Hakan Tiftik, Premium elektrikli SUV segmentinde lansmanı yapılan yeni BMW iX3 için de şu bilgileri verdi; “Neue Klasse BMW'nin yeni vizyonunun seri üretime geçmiş hali, aynı zamanda müşterilerimizin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik beklentilerine de cevap verebilen bir model. Aynı zamanda 800 Volt mimarisi ile hızlı şarj, uzun menzil gibi yeni pil teknolojilerine de sahip.”

Yeni BMW iX3, Türkiye’ye özel, 160 kW’lık çift motorla ve xDrive 4x4 çekiş sistemiyle geldi. Bu motorla aracın tüketimi 15,1 kWh/100 km ve 108 kWh’lik büyük batarya sayesinde menzil 805 km’ye ulaşıyor. Aracın fiyatı M Sport paketiyle 6.469.000 TL. Müşterilere Eylül ayından beri ön tanıtımı yapılan model, şu ana kadar 4.000 ön sipariş almış, teslimatlar ise Mayıs ayından itibaren yapılmaya başlanacak.