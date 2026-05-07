Hem personel hem yük taşıyacak: PAMİR 4x4’ün özellikleri göz dolduruyor

PAMİR'in bir prototip olmadığını dile getiren Tosyalı, "Bu araç bir prototip değil. Tüm testleri bitmiş, teslimata hazır bir araç. Örtüsünü açtık ve artık uluslararası alıcılara da görücüye çıkardık. Zaten uzun zamandır kuvvetlerimiz aracımızın testini yapıyordu." diye konuştu.

Ankara'daki üretim üssü 7/24 çalışıyor

BMC'nin Ankara'daki tank ve zırhlı araç üretim kompleksine ilişkin de bilgi veren Tosyalı, şunları ifade etti:

"Ankara'daki tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim kompleksimiz hemen hemen bütün birimleriyle 7/24 üretim yapar hale geldi. Öngördüğümüz üretim ve teslimat programı çerçevesinde tanklarımızı teslim ediyoruz. Bunun yanında 8x8 zırhlı personel taşıyıcılarımızın üretimi başladı. Leopar tanklarımızın modernizasyonu da yine burada yürütülüyor."

Tosyalı, tesisin Türkiye'nin paletli ve tekerlekli zırhlı araç üretiminde kritik bir merkez haline geldiğini vurguladı.