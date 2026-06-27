Türkiye'nin demir yolu hafızası: Cıvata bile kullanılmadı... 40 yıllık perçinli mühendislik harikası

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından inşa edilen, 2 bin 30 metre uzunluğu ve 5 metre genişliğiyle "Türkiye'nin en uzun demir yolu köprüsü" olma özelliğini taşıyan yapının temeli, Karakaya Barajı'nın su yayılımının en dar noktasında 1981 yılında atıldı. Yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından tamamlanan köprü, 16 Haziran 1986'da dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.