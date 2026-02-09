Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu illeri belli oldu: İstanbul’un bir ilçesi 57 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye'nin nüfusu en yüksek ve en düşük ilçeleri de belli oldu. Ayrıca, İstanbul'da sadece bir ilçenin nüfusu 1 milyon nüfusu geçti.

Peki, ülkenin nüfusu en kalabalık şehirleri hangileri oldu? Megakent İstanbul'un hangi ilçesi bazı illerin nüfusunu katladı?