Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu illeri belli oldu: İstanbul’un bir ilçesi 57 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.
Öte yandan, Türkiye'nin nüfusu en yüksek ve en düşük ilçeleri de belli oldu. Ayrıca, İstanbul'da sadece bir ilçenin nüfusu 1 milyon nüfusu geçti.
Peki, ülkenin nüfusu en kalabalık şehirleri hangileri oldu? Megakent İstanbul'un hangi ilçesi bazı illerin nüfusunu katladı?
1 1- İstanbul
Türkiye'nin en kalabalık şehri megakent İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu 2025 yılında 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.
3 3- İzmir
Türkiye'nin en kalabalık şehirleri listesinde üçüncü sırada 4 milyon 504 bin 185 kişilik nüfusla İzmir bulunuyor.
5 5- Antalya
2 milyon 777 bin 677 kişilik nüfusla Antalya listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.
11 Esenyurt'un nüfusu 1 milyonu aştı
Türkiye’de nüfusu 1 milyonun üzerine çıkan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti. Esenyurt nüfusuyla 57 ili geride bıraktı.
12 Nüfusu en az olan iller
Öte yandan, Türkiye'de nüfusu en az olan iller de belli oldu. İşte nüfusu en az olan ilk beş il...