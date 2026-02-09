ARA
  • Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu illeri belli oldu: İstanbul’un bir ilçesi 57 ili geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu illeri belli oldu: İstanbul’un bir ilçesi 57 ili geride bıraktı

TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusu 2025 yılı itibarıyla 86 milyonu aştı. Nüfusu en yüksek ve en düşük iller netleşirken, İstanbul’da tek bir ilçenin nüfusu 57 ilin toplamını geride bıraktı.

Türkiye’nin en kalabalık ve en az nüfuslu illeri belli oldu: İstanbul’un bir ilçesi 57 ili geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin nüfusu 2025 yılında 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

Öte yandan, Türkiye'nin nüfusu en yüksek ve en düşük ilçeleri de belli oldu. Ayrıca, İstanbul'da sadece bir ilçenin nüfusu 1 milyon nüfusu geçti. 

Peki, ülkenin nüfusu en kalabalık şehirleri hangileri oldu? Megakent İstanbul'un hangi ilçesi bazı illerin nüfusunu katladı?

1 1- İstanbul

1- İstanbul

Türkiye'nin en kalabalık şehri megakent İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu 2025 yılında 15 milyon 754 bin 53 kişi oldu.

2 2- Ankara

2- Ankara

İstanbul'u 5 milyon 910 bin 320 kişilik nüfusla başkent Ankara takip etti.

3 3- İzmir

3- İzmir

Türkiye'nin en kalabalık şehirleri listesinde üçüncü sırada 4 milyon 504 bin 185 kişilik nüfusla İzmir bulunuyor.

4 4- Bursa

4- Bursa

3 milyon 263 bin 11'lik nüfusla Bursa Türkiye'nin en kalabalık dördüncü ili oldu.

5 5- Antalya

5- Antalya

2 milyon 777 bin 677 kişilik nüfusla Antalya listenin beşinci sırasında kendine yer buldu.

6 6- Konya

6- Konya

Konya, 2 milyon 343 bin 409'luk nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık altıncı şehri.

7 7- Adana

7- Adana

Adana'nın nüfusu 2 milyon 283 bin 609'a ulaştı.

8 8- Şanlıurfa

8- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın nüfusu 2 milyon 265 bin 800'e ulaştı.

9 9- Gaziantep

9- Gaziantep

Gaziantep'in nüfusu 2025 yılında 2 milyon 222 bin 415 oldu.

10 10- Kocaeli

10- Kocaeli

2 milyon 161 bin 171'lik nüfusla Kocaeli Türkiye'nin en kalabalık 10. ili oldu.

11 Esenyurt'un nüfusu 1 milyonu aştı

Esenyurt'un nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye’de nüfusu 1 milyonun üzerine çıkan ilk ilçe Esenyurt olarak kayıtlara geçti. Esenyurt nüfusuyla 57 ili geride bıraktı.

12 Nüfusu en az olan iller

Nüfusu en az olan iller

Öte yandan, Türkiye'de nüfusu en az olan iller de belli oldu. İşte nüfusu en az olan ilk beş il...

13 1- Bayburt

1- Bayburt

Bayburt, 82 bin 836'lık nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu en az ili oldu.

14 2- Tunceli

2- Tunceli

Tunceli'nin 85 bin 83 olarak açıklandı.

15 3- Ardahan

3- Ardahan

Ardahan, 90 bin 392 kişilik nüfusuyla üçüncü sırada yer aldı.

16 4- Gümüşhane

4- Gümüşhane

Gümüşhane'nin 2025 yılında nüfusu 138 bin 807 oldu.

17 5- Kilis

5- Kilis

Kilis, 157 bin 363'lük nüfusuyla beşinci sırada yer aldı.
0
