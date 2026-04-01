Online yemek siparişi platformlarının, bünyesindeki restoranlardan aldığı komisyon, reklam, kurye ve kampanya katılım ücreti gibi çeşitli ödemelere yönelik yeni bir standart getirildi.

Özellikle yüksek komisyon oranları ve belirsiz ücretlendirme kalemlerine dair gelen şikayetler üzerine hayata geçirilen bu düzenleme ile taraflar arasındaki ticari sürecin daha şeffaf ve öngörülebilir olması amaçlanıyor.

"Asli hizmetler" kapsamında restoranlardan ayrıca ücret talep edilmeyecek

Platformların restoranlardan tahsil ettiği tüm ücretler, hizmet türlerine göre detaylandırılarak yalnızca restoranların erişebildiği "satıcı paneli" üzerinden görüntülenecek. Sipariş onayı sırasında tüketicilere de, teslimat sürecine ilişkin maliyetlerin satıcıdan alındığı ve bu giderlerin hangi kalemlerden oluşabileceğine dair genel bir bilgilendirme yapılacak.

Siparişin alınması, iletilmesi, ödeme işlemlerinin yürütülmesi ve temel altyapı hizmetleri gibi "asli hizmetler" kapsamında restoranlardan ayrıca ücret talep edilmeyecek. Bunun yanı sıra, platform tarafından ek bir hizmet sunulmadan yalnızca kampanyalara katılım gerekçesiyle ücret alınamayacak. Kampanya kapsamında ilave bir hizmet verilmesi halinde ise bu hizmetin bedeli katılım öncesinde restoranlara açık ve net şekilde bildirilecek.

Düzenleme bugün yürürlüğe girdi

Düzenleme ile komisyon ücretlerinin nasıl hesaplanacağına ilişkin yöntemler de netleştirildi.

Buna göre herhangi bir indirim yapılmadığında komisyon, ürünün satış bedeli üzerinden hesaplanacak. İndirimin yalnızca restoran tarafından uygulanması halinde ise komisyon, müşterinin ödediği tutar esas alınarak belirlenecek. Platform ile restoranın birlikte indirim yaptığı durumlarda ise komisyon hesabında, müşterinin ödediği tutara platformun üstlendiği indirim miktarı da eklenecek.

Yeni uygulamayla restoranlar; ek hizmet, kampanya, indirim ya da reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacak. Bu tür talepleri kabul etmeyen işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Ek hizmetler ise tamamen restoranın onayıyla sunulacak ve verilen onay istenildiği zaman geri çekilebilecek.

Söz konusu düzenleme 1 Nisan 2026 (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi.