Gülaven şeftalisinin hasadı başladı

Ulu, bölgedeki üreticilerin ürünlerini daha iyi fiyatlarla değerlendirebilmesi için ihracatın önünün açılmasını istedi. İsaören Mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukcu da bu yıl meyve üretiminde rekoltenin oldukça yüksek olduğunu söyledi.