Otomasyona odaklanan Sürat Kargo 20 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Otomasyon, dijitalleşme ve operasyonel verimlilik alanında attığı adımlarla 2025 yılını çift haneli büyüme rakamları ile tamamlayan Sürat Kargo, 2026 ve sonrasında yatırımlarının teknoloji, otomasyon ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta yoğunlaştıracak. Yıl içinde toplam 20 milyon Euro’luk yatırım yapmayı hedefleyen şirket, global ağını da genişletmeyi planlıyor.

2025’te kargo adedinde yüzde 12’lik bir büyüme yakaladıklarını belirten Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, “2024’te 96 milyon olan gönderi sayımız 2025’te 107 milyonun üzerine çıktı. Bu büyümede elde ettiğimiz sonuçlarda otomasyon yatırımlarımızın payı çok büyük. Türkiye genelindeki 26 aktarma merkezinde toplamda 8 otomasyon sistemimiz mevcut. Özellikle Maltepe Aktarma Merkezi’ne kurulan sorter sistemi verimlilikte çarpıcı bir etki yarattı. Bu merkezde, bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla gönderi, yüzde 25 daha az iş gücüyle işlendi. Yine yıl içinde devreye aldığımız Sürat Servis Platformu sayesinde teslimat noktası ve tarihi değişikliği, komşuya bırakma gibi alternatif teslim seçenekleri müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Bu yeniliklerle e-ticaret iadeleri yüzde 1 seviyesinden binde 6 düzeyine geriledi” dedi.

Müşteri deneyimine odaklanacak

Şirket, 2026 ve sonrasında yatırımlarına teknoloji, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi olmak üzere üç ana başlıkta odaklanacak. 2026’da büyük ölçekli otomasyon yatırımlarına devam edeceklerini belirten Oğuz sözlerine şöyle devam etti: “2026 için 20 milyon Euro’luk yatırım hedefimiz bulunuyor.

Şirketimizin kalbi olarak gördüğümüz aktarma merkezlerinde ciddi yatırımlar yapıyoruz. Toplamda dört yeni sorter hedefiyle her biri yaklaşık 3 milyon Euro’luk sistemleri devreye alacağız. Özellikle İstanbul/İkitelli, Ankara, İzmir ve İstanbul/Esenyurt’taki tesislerimizin kapasitelerini iki katına çıkaracak sorter ve makine yatırımları için çalışmalarımız sürüyor. Bununla birlikte Adana ve Bursa aktarma merkezlerimizin hem lokasyonlarını değiştirecek hem de bu yeni lokasyonlarda sorter sistemleri kuracağız. Bu sayede gönderi hacimlerindeki artışı çok daha kısa sürede ve daha az operasyonel yükle yönetebileceğiz. Artan hacme rağmen teslimat sürelerini kısaltmak ve aynı gün teslimat gibi uygulamaları daha yaygın hale getirme önceliklerimiz arasında.”

"Global ağımızı genişleteceğiz"

Sürat Kargo yurtdışında da büyüme planları yapıyor. Gebze’deki uluslararası lojistik merkezinde üç yıldır hizmet veren şirket, Azerbaycan’a en yüksek gönderim yapan firma konumuna ulaştı. Azerbaycan’da adrese teslim, teslimat noktası ve kapıda ödeme dahil geniş kapsamlı bir hizmet sunduklarını belirten Cem Oğuz, önümüzdeki dönemde bu modeli farklı ülkelerde de hayata geçirerek global ağımızı genişletmeyi hedeflediklerini belirtti. Şirket, Irak, Suriye, Gürcistan pazarlarına açılmak için çalışmalar yürütüyor.

"Pandemi e-ticaretteki büyümeyi öne çekti"

Pandemi döneminin e-ticaret büyümesini birkaç yıl öne çektiğine dikkat çeken Oğuz, 2019’a kıyasla Türkiye’de e-ticaret hacminin 4–5 kat arttığını, kargo sektörünün ise bu büyümenin omurgası haline geldiğini belirtti. 120 bin çalışana ulaşan kargo sektöründe, 2025’te Türkiye’de 1 milyar 385 milyon kargo kullanımı oldu. Geçen yıl ortalama yüzde 8 büyüyen sektörün 2026’da yüzde 10-12 civarı büyümesini bekleniyor. Kargo ve lojistikte hız, esneklik ve teknolojinin belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden Oğuz, bu dönüşümün veri odaklı yönetimi, yapay zekâ destekli planlamayı ve mikro lojistik çözümlerini öne çıkardığını belirtti.