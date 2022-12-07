ARA
Bist 100
5209,98
4,09%
Bist 100
Dolar/TL
18,6438
0,0023%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6904
0,2825%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0561
0,2587%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1073,04
-0,39%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • 'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine Türkiye'den bir isim girdi

'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine Türkiye'den bir isim girdi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Forbes Dergisi'nin geleneksel olarak her yıl belirlediği "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine bu yıl Türkiye’den girmeyi başaran tek Türk iş kadını oldu.

07 Aralık 2022 | 12:11
0
'Dünyanın En Güçlü 100 Kadını' listesine Türkiye'den bir isim girdi

Dünyanın en prestijli iş dünyası dergilerinden Forbes tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde yer almayı başaran tek Türk iş kadını olan Sabancı, listede 81. sırada yer aldı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Derginin internet sitesinde yer alan açıklamada, Güler Sabancı’nın Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nde de Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu hatırlatılırken, European Round Table for Industry'nin (ERT) ilk kadın üyesi olduğu belirtildi. Ayrıca Güler Sabancı'nın, MIT Energy Initiative'in Dış Danışma Kurulu’nda görev aldığı anımsatıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1073,04 -0,39%
  • ALTIN ONS 1790,13 -0,38%
  • BIST 100 5209,98 4,09%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6438 0,0023%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6904 0,2825%
  • EURO/USD 1,0561 0,2587%
  • INGILIZ STERLINI 1,2288 0,24965%
  • JAPON YENI 136,996 0,281%
  • KANADA DOLARI 1,36714 0,17439%
  • RUS RUBLESI 62,925 -0,7492%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL